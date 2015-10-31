​Лейла Алиева: Впереди нас ждет еще долгий путь и множество интересных проектов и идей

Баку. 31 октября.REPORT.AZ/ В Москве, в Международном торговом центре проходит VI Форум Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) "АМОР: Ради достойного будущего молодежи".

Как сообщает Report, в работе форума принимает участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В фойе развернута фотовыставка, посвященная деятельности АМОР, Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды). Фонд Гейдара Алиева представил издания Фонда, выставку национальных костюмов XIX-XX веков.

Сначала был продемонстрирован документальный фильм о деятельности АМОР.

С приветственным словом мероприятие открыла председатель АМОР Лейла Алиева. Сердечно поприветствовав участников форума, она сказала:

- Очень приятно видеть в зале наших друзей, активных участников АМОР, с кем мы работаем уже 8-й год и с кем мы прошли долгий и интересный путь.

Очень приятно видеть здесь всех тех, кто приехал к нам из регионов. И, конечно, я очень рада приветствовать тех, кто только вступил в нашу организацию. Желаю Вам успехов и уверена, что впереди нас ждет много интересного.

Наша организация родилась в России, и с самого начала своего создания следует идеям межкультурального диалога и сотрудничества. АМОР объединяет азербайджанскую молодежь, учащуюся и работающую в России, помогает ей интегрироваться в российское общество и достойно представлять свою страну.

Азербайджан расположен на стыке цивилизаций и культур, между Востоком и Западом, и это отражается на нашей истории и культуре. Толерантность, присущая нашему народу, имеет глубокие традиционные корни, и это образ жизни любого азербайджанца. И сегодня Азербайджан становится ареной для проведения международных турниров, форумов и мероприятий. Летом в Баку блестяще прошли первые Европейские игры. Хочу от всей души поздравить Россию с прекрасным результатом. Осенью Баку принимал Кубок мира по шахматам, а в 2016 году примет Шахматную Олимпиаду. Также в следующем году в Баку впервые пройдут гонки "Формула-1". А в 2017 году планируется проведение 4-х Игр Исламской солидарности. Все это говорит о доверии и уважении, которые испытывает мир по отношению к нашей стране.

С Россией у Азербайджана всегда были особые дружественные и теплые отношения. У нас общая история, общие победы и достижения. В наших странах можно встретить представителей различных религий, различных наций и народов, которые умеют жить в мире и согласии и уважении друг к другу. В Азербайджане всегда с большой любовью относились к великой русской культуре, литературе и искусству. С момента обретения независимости у нас в стране сохранено русскоязычное образование в полном объеме, в вузах преподавание ведется как на азербайджанском, так и на русском языках. В Баку действует Славянский университет, был открыт филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. А в этом году открылся также и филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. Так что теперь наши врачи могут объединить усилия и делиться опытом.

В декабре прошлого года в Баку на высоком уровне был отмечен юбилей великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Его творчество является ярким образцом взаимопроникновения и взаимообогащения культур. Близость наших отношений подтверждает и вся деятельность АМОР. Наша молодежь всегда старается найти, сохранить и приумножить то общее, что объединяет нас с Россией.

Сегодня у нашей организации более 70 региональных отделений по всей России и каждому из них есть чем гордиться. Сфера деятельности нашей организации охватывает разные направления: здравоохранение, образование и науку, культуру и экологию. АМОР ежегодно проводит благотворительную акцию, посвященную международному дню защиты детей. Наша молодежь с удовольствием посещает детские дома и интернаты, устраивая праздники для детей, лишенных родительской опеки. В этом году вновь прошла донорская акция «У крови нет нации» по безвозмездной сдаче крови. Было организовано бесплатное обследование для женщин в рамках программы по борьбе с раком груди совместно с Всемирной организацией здравоохранения. В год 70-летия Победы над фашизмом для ветеранов Великой Отечественной войны наши активисты организовали мероприятия и встречи в Москве, Курске и Туле.

Наша организация верит в справедливость, мир и согласие. Каждый год в феврале мы проводим по всему миру международную кампанию "Справедливость к Ходжалы" с целью донесения правдивой информации о самой страшной странице войны в Карабахе.

В мае мы провели вечер джаза, посвященный 75-летию со дня рождения великого азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде, который открыл новое направление – джаз-мугам.

Наша молодежь очень любит участвовать в различных спортивных мероприятиях. В этом году мы организовали "Универсиаду АМОР" в поддержку Евроигр и традиционный ежегодный турнир по мини-футболу на кубок имени Гейдара Алиева. В интеллектуальной сфере прошел международный турнир по игре "Что? Где? Когда?", в котором приняли участие 16 команд от всех диаспор республики. Успешно выступает азербайджанская команда КВН, а в Калужской области была проведена зимняя выездная школа. Очень приятно, что наши активисты регулярно проводят встречи, выставки и культурные мероприятия в различных вузах России.

Как Вам известно, особое место в наших странах и в нашей организации уделяется вопросам экологии и защите окружающей среды. По линии IDEA в Азербайджане было посажено более 4 млн. деревьев, и очень радует то, что наши волонтеры занимаются посадкой деревьев и в России, а также участвуют во многих экологических проектах.

В будущем мы планируем более тесное сотрудничество с WWF России, особенно по вопросам защиты кавказского леопарда, зубров и осетровых.

Как видите, за время своего существования наша организация проделала большую работу, достигла высоких результатов и осуществила много полезных проектов. Но самое ценное это то, что всё, что мы делаем, идет от чистого сердца, с самыми благими намерениями. Я горжусь, что у нас такая активная, умная и позитивная молодежь, и от всей души хочу поблагодарить вас за ваши энтузиазм, веру и поддержку. Впереди нас ждет еще долгий путь и множество интересных проектов и идей; и я уверена, что вместе мы преодолеем любые проблемы, и сделаем еще многое во благо наших стран и народов.

Благодарю Вас всех за внимание, хочу пожелать Вам счастья, здоровья, успехов и, конечно же, много любви.

Форум продолжает работу.