Лейла Алиева принимает участие в VII ежегодном Форуме Азербайджанского молодежного объединения России

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В конгресс зале "Crocus City Hall" Москвы открылся VII ежегодный Форум Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) "Поколение АМОР: патриотизм, творчество, успех".

Как сообщает Report со ссылкой на AZƏRTAC, в работе форума принимает участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель АМОР Лейла Алиева.

В этом году Форум, организованный при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана, объединил более 500 делегатов, почетных гостей и официальных лиц Азербайджана и России. На форум также приехали активисты 62 региональных отделений АМОР, представители азербайджанской диаспоры и молодежных организаций России.

Молодые активисты и эксперты примут участие в заседаниях секций на темы "Мультикультурализм как основа межнациональных и межгосударственных отношений", "2017- год экологии в России: вклад азербайджанской молодежи", "Роль АМОР в укреплении диаспоры", "Молодежь в бизнесе: создание и развитие стартапов".

Форум завершит свою работу пленарным заседанием, на котором будут подведены итоги работы секций. Как ожидается, вечером в концертном зале "Vegas City Hall" состоится большая концертная программа с участием таких известных исполнителей как EMIN, Елка, Тунзаля Агаева, Хайям Нисанов, Эмиль Кадыров и др.