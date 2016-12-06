Лейла Алиева: Азербайджан и Россию связывают долгие годы дружбы - ФОТО

Москва. 6 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россию связывают долгие годы дружбы и сотрудничества.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявила председатель Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР) Лейла Алиева, открывая в Москве VII Форум организации.

"В Азербайджане очень любят великую русскую культуру, литературу и искусство", - заявила Л.Алиева.

По ее словам, азербайджанская молодежь России также заботится и о своей культуре и истории.

"Азербайджанская молодежь очень бережно относиться к истории Азербайджана, поэтому каждый год в разных странах мира мы проводим мероприятия, посвященные геноциду в Ходжалы. Мы верим, что справедливость восторжествует. Мы стараемся проводить все наши мероприятия в духе толерантности и мультикультурализма. Мы с уверенностью смотрим вперед и развиваемся", - отметила председатель организации.

Л.Алиева указала, что организация открывает большие возможности для молодежи.

"АМОР - это место, где вы можете улучшить свои знания или получить новые знания. В скором времени у нас откроются курсы азербайджанского языка", - добавила она.

Перед началом форума Лейла Алиева ознакомилась с выставкой "Независимый Азербайджан-25 лет".

Отметим, что в работе форума приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, другие официальные лица Азербайджана и России, а также большое количество молодежи, представляющей азербайджанские студенческие клубы ведущих вузов России.