Лариса Свечина: Азербайджан на протяжении всей истории был местом соединения разных цивилизаций

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В городе Майами штата Флорида США прошли мероприятия, посвященные 8 ноября - Дню Победы и 9 ноября - Дню Государственного флага.

Как передает американское бюро Report, в мероприятии, организованном обществом Флорида-Азербайджан при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие председатель Госкомитета Фуад Мурадов, генконсул Турции в Майами Бурч Джейлан, сотрудники посольства Азербайджана в Вашингтоне - Махмуд Махмудов, Тогрул Алиев, мэр города Санни-Айлс-Бич (Sunny Isles Beach) штата Флорида Лариса Свечина, представители городской администрации Крис Руссо, Дана Голдман, Алекс Лама, активисты азербайджанских, турецких и еврейских общин, действующих во Флориде.

На мероприятии был показан фильм, посвященный победе Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Мэр города Санни-Айлс-Бич Лариса Свечина в своем выступлении сказала, что всегда с тревогой наблюдала за армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом и была обрадована новостью о полном прекращении всех военных действий: "С радостью поздравляю прекрасную азербайджанскую общину. В фильме я увидела, какая прекрасная страна Азербайджан. Я знала, что на протяжении всей истории Азербайджан был местом соединения различных цивилизаций. Азербайджан также является страной, где на протяжении веков формировалась атмосфера национально-культурного многообразия, где различные нации живут в мире, согласии, взаимопонимании. Я горда тем, что в городе, мэром которого я являюсь, находится азербайджанская община".