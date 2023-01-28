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Координационный совет азербайджанцев Америки осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

Координационный совет азербайджанцев Америки осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране Координационный совет азербайджанцев Америки решительно осудил предательскую террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране.
Диаспора
28 января 2023 г. 15:45
Координационный совет азербайджанцев Америки осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

Координационный совет азербайджанцев Америки решительно осудил предательскую террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В заявлении, адресованном международному сообществу от имени азербайджанской общины, выражена глубокая обеспокоенность в связи с отсутствием в Иране каких-либо гарантий неприкосновенности личности и дипломатических представительств, о чем свидетельствует террористический акт, совершенный 27 января 2023 года, в результате которого начальник службы охраны посольства Азербайджана в Иране был убит, а двое сотрудников получили ранения.

Американцы азербайджанского происхождения обратили внимание на важность принятия срочных мер в юридической и политической плоскости для предотвращения совершения иранскими спецслужбами столь тяжких преступных деяний.

Они осудили действия Ирана, выступающего в отношении Азербайджана с той же позиции, что и Армения, и призвали США и международную общественность занять справедливую позицию в отношении преступлений против мира и человечности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Amerika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücumu pisləyib

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