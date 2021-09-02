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Конгресс азербайджанцев Молдовы выступит с ежегодным отчетом

Конгресс азербайджанцев Молдовы выступит с ежегодным отчетом Азербайджанцы Молдовы готовятся провести ежегодное отчетное собрание
Диаспора
2 сентября 2021 г. 00:07
Конгресс азербайджанцев Молдовы выступит с ежегодным отчетом

Азербайджанцы Молдовы готовятся провести ежегодное отчетное собрание.

Как сообщили восточно-европейскому бюро Report в Конгрессе азербайджанцев Молдовы (КАМ), официальный прием азербайджанцев республики состоится 3-го сентября в одном из отелей в центре Кишинева.

В мероприятии примут участие депутаты парламента, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, аккредитованные в стране сотрудники дипломатических представительств, почетные гости КАМ и представители СМИ.

Ежегодный отчет представит председатель Конгресса Эльчин Байрамов.

Отметим, что в августе 2020 года решением большинства азербайджанцев Молдовы обновилось правление и устав КАМ, а Э.Байрамов был избран председателем организации.

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