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Конгресс азербайджанцев Молдовы отчитался о своей деятельности

Конгресс азербайджанцев Молдовы отчитался о своей деятельности 3 сентября Конгресс азербайджанцев Молдовы (КАМ) провел в Кишиневе мероприятие, посвященное ежегодной деятельности диаспорской организации.
Диаспора
4 сентября 2021 г. 15:08
Конгресс азербайджанцев Молдовы отчитался о своей деятельности

3 сентября Конгресс азербайджанцев Молдовы (КАМ) провел в Кишиневе мероприятие, посвященное ежегодной деятельности диаспорской организации.

Как сообщили Восточно-европейскому бюро Report в конгрессе, в мероприятии приняли участие вице-спикер парламента Молдовы, председатель правящей фракции "Действие и солидарность" (PAS) Михаил Попшой, глава Агентства международных отношений Вера Петухова, посол Турции в Молдове Гурол Сокменсуер, сотрудники диппредставительств России, Беларуси, Украины и других стран, а также наши соотечественники из еврейской, гагаузской, украинской и других общин, действующих в Молдове.

После вступительного слова председатель КАМ Эльчин Байрамов представил отчет о годовой деятельности азербайджанской диаспоры в Молдове.

Он отметил, что КАМ организовал более 25 мероприятий и марафонов, посвященных знаменательным дням нашей страны, а также Молдовы, подчеркнув, что по сравнению с предыдущими годами конгресс успешно участвует в политической и общественной жизни Молдовы.

Вице-спикер парламента, председатель правящей фракции PAS Михаил Попшой высоко оценил работу КАМ, отметив, что рад видеть активную азербайджанскую общину в своей стране. Он поблагодарил КАМ за поддержку на президентских выборах в 2020 году и в парламентских выборах в этом году, отметив, что представители талантливой азербайджанской молодежи являются одним из важных условий политического, социального и культурного развития Молдовы. Вице-спикер добавил, что Молдова, являющаяся ныне стабильным государством, заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном и привлечении в страну азербайджанских инвесторов, также высоко оценил деятельность азербайджанского посла.

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов поздравил КАМ, отметив, что конгресс добился значительного прогресса в своей деятельности за последний год и активно участвует в общественно-политической жизни Молдовы:

По словам посла, в ходе 44-дневной войны Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поблагодарил наших соотечественников, объединившихся вокруг "Железного кулака". Посол отметил, что КАМ является одним из важных элементов азербайджано-молдавских отношений, и выразил уверенность, что дальнейшая деятельность нашей диаспорской организации внесет новый вклад в развитие Молдовы. Посол призвал азербайджанскую молодежь принять активное участие в предстоящих в 2023 году региональных выборах, следуя примеру нашего соотечественника Замира Губадова, члена правящей партии страны, отметив, что успехи наших молодых соотечественников в занятии важных мест в общественно-политической жизни Молдовы послужат продвижению ценностей нашей страны в Молдове.

Глава Агентства международных отношений Вера Петухова поблагодарила азербайджанскую общину многонациональной Республики Молдова за достижения минувшего года и вклад в различные сферы Молдовы, отметив, что это показатель мультикультурных ценностей.

Маариф Рагимов, один из активных членов нашей диаспорской организации, рассказал о своей поездке в Шушу, являющуюся жемчужиной Карабаха, и Физули, который подвергся беспрецедентным разрушениям со стороны армян. По словам М.Рагимова, отправляясь на освобожденные от оккупации территории, он взял с собой флаг Молдовы как символ дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой.

Наши соотечественники Замир Губадов, Рамиз Ансаров, Ясин Сеидов, Аллахверди Халафов и другие также выступили на мероприятии, отметив, что продолжат активную деятельность и приложат все усилия для развития азербайджано-молдавских отношений.

В конце мероприятия наши соотечественники были награждены почетными грамотами КАМ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoldova Azərbaycanlıları Konqresi illik hesabat verib

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