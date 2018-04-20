Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Конгресс азербайджанцев Европы распространил заявление.

Как сообщает Report, в заявлении за подписью президента Конгресса Сахиля Гасымова отмечается, что на оккупированных азербайджанских землях участились диверсии на линии соприкосновения войск, чинимые подразделениями ВС Армении.

"На фоне событий в Армении в последние дни сторона противника не прекращает обстрелы гражданских объектов и населения.

18 апреля в результате огня, открытого армянской армией, огнестрельное ранение получил находящийся на пашне житель села Юхары Гиямединли Агджебединского района Гаджиев Рагим Азер оглы 1991 г.р. Эта трагедия показывает, насколько опасно для региона нахождение под оккупацией азербайджанских земель, в то же время еще раз раскрывает террористическую суть армянского государства. Это событие глубоко опечалило нас - Конгресс азербайджанцев Европы, проживающих в Европе азербайджанцев.

Направленные на мирное население и гражданские объекты Азербайджана артиллерийские удары ВС Армении доказывают, что армянское государстве, придерживающееся своей захватнической политики, не следует нормам международного права, продолжает серьезно нарушать международное гуманитарное прав и права человека, в частности, Женевскую конвенцию 1949 года и Приложение 1 к ней, конвенцию по правам детей, защите прав человека и фундаментальных свобод.

Мы обращаемся к мировому сообществу, международным организациям, странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, ООН и настойчиво призываем их предпринять конкретные шаги против оккупанта, применить жесткие санкции согласно нормам международного права.

Мы призываем ведущие цивилизованные, миролюбивые государства мира, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский союз отказаться от равнодушия к убийству мирного населения, стариков, женщин, детей, предпринять решительные шаги по принуждению Армении к выводу своих войск с оккупированных территорий. Единственный путь для обеспечения в регионе мира, стабильности, спокойствия - в изменении статуса-кво, деоккупации азербайджанских земель".