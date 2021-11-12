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Комитет ООН призвал Грузию расследовать самоубийство азербайджанки

Комитет ООН призвал Грузию расследовать самоубийство азербайджанки 13:53
Диаспора
12 ноября 2021 г. 14:28
Комитет ООН призвал Грузию расследовать самоубийство азербайджанки
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Комитет ООН по устранению дискриминации в отношении женщин изучил факт смерти гражданки Грузии Ханым Джейрановой.

По сообщению грузинского бюро Report, в принятой ООН резолюции подчеркивается, что Грузия не обеспечила надлежащее расследование насилия в отношении женщины.

X.Джейранова покончила жизнь самоубийством, повесившись в селе Лямбели Сагареджо. Комитет ООН обнародовал свое решение после рассмотрения жалобы двух детей покойной.

Отмечается, что этническая азербайджанка, гражданка Грузии Х.Джейранова была обвинена родственниками мужа во внебрачных связях. 16 сентября 2014 года трое родственников мужа напали на женщину, протащили ее по деревне и избили до потери сознания. Сообщается, что по факту смерти Х.Джейрановой никто не был задержан. Пострадавшая не была госпитализирована. Спустя день мать обнаружила Х.Джейранову повешенной в подвале. Семья покойной не позволила полиции провести судебно-медицинскую экспертизу на месте происшествия.
Расследование по делу было начато, но быстро завершено. Согласно решению прокуратуры, женщина покончила жизнь самоубийством.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Komitəsi Gürcüstanı azərbaycanlı qadının intiharını araşdırmağa çağırıb

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