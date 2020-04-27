Комитет диаспоры продлил срок помощи оставшимся в Минске азербайджанцам

22 гражданина Азербайджана, которые не смогли вернуться из Беларуси, с 6 апреля и по сей день за счет финансовой помощи Госкомитета по работе с диаспорой были размещены в отели, их ежедневные потребности были удовлетворены.

Как сообщили Report в Госкомитете, в связи с тем, что срок пребывания в отеле находящихся сейчас в Минске соотечественников истекает, они во второй раз обратились в Госкомитет по работе с диаспорой.

Сообщается, что оказана помощь в продлении их срока пребывания в отеле и Госкомитет взял на себя все расходы до 30 апреля.

Находящийся в Минске Эльман Ханкишиев, который предоставил информацию о нынешнем положении 22 находящихся в настоящее время в этом городе граждан Азербайджана, сказал, что они получили и материальную и моральную помощь от государства в трудный момент: "Госкомитет по работе с диаспорой обеспечил нас местом проживания, все наши нужды обеспечиваются. Мы выражаем признательность руководству страны за оказанные внимание и заботу".

Отметим, что большинство из этих 22 человек – наши граждане, которые приехали в Минск из различных стран с целью возвращения в Азербайджан.