Ко дню рождения выдающегося дипломата Вахдета Султан-заде

Сегодня день рождения азербайджанского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла в Туркменистане и Афганистане Вахдета Мамедага оглы Султан-заде.

Сегодня день рождения азербайджанского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла в Туркменистане и Афганистане Вахдета Мамедага оглы Султан-заде.

Вахдет Султан-заде более 50 лет проработал в МИД Азербайджанской ССР, Российской Федерации, Азербайджанской Республики на различных руководящих должностях – начальником протокола, консульской службы, информации и печати, Управления стран Организации исламской конференции, советником министерства по вопросам Ближнего и Среднего Востока, советником консульского управления МИД Азербайджана. Усилиями Вахдета Султан-заде на данном саммите ОИК принял резолюцию, в которой впервые Армения была признана агрессором по отношению к Азербайджану приказом МИД был назначен консулом Генконсульства Азербайджанской Республики в Тебризе, и более трех лет числился советником посольства Азербайджана в Москве.

Более 28 лет работал в Афганистане, Иране, Турции и Туркменистане, начиная от атташе до чрезвычайного и полномочного посла. В 1984 году ему был присужден дипломатический ранг Советника 1-го класса, в 2009 году Указом президента Азербайджанской Республики присужден дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Указом президента Ильхaма Aлиeва в 2010 году Вахдет Султан-заде был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Туркменистане (в возрасте 75 лет), а через 5 лет - одновременно и послом в Афганистане (в возрасте 80 лет). Будучи на службе в Туркменистане Вахдет Султан-заде внес огромный вклад в укрепление фундамента братских взаимоотношений между двумя странами. Был награжден медалями СССР, Туркменистана, ТЮРКСОЙ и ООН. Активно участвовал в организации, подготовке и проведении Саммитов стран-членов ОИК в Касабланке (Марокко, 1994 г.) и Тегеране (Иран, 1997 г.). С различными миссиями находился в Индонезии, Пакистане, Эфиопии, Мексике и других странах. Дипломат Вахдет Султан–заде скончался 27 марта 2022 года и погребен на II Аллее Почетного захоронения.