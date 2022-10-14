О нас

Ко дню рождения выдающегося дипломата Вахдета Султан-заде

Ко дню рождения выдающегося дипломата Вахдета Султан-заде Сегодня день рождения азербайджанского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла в Туркменистане и Афганистане Вахдета Мамедага оглы Султан-заде.
Диаспора
14 октября 2022 г. 09:39
Ко дню рождения выдающегося дипломата Вахдета Султан-заде

Сегодня день рождения азербайджанского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла в Туркменистане и Афганистане Вахдета Мамедага оглы Султан-заде.

Вахдет Султан-заде более 50 лет проработал в МИД Азербайджанской ССР, Российской Федерации, Азербайджанской Республики на различных руководящих должностях – начальником протокола, консульской службы, информации и печати, Управления стран Организации исламской конференции, советником министерства по вопросам Ближнего и Среднего Востока, советником консульского управления МИД Азербайджана. Усилиями Вахдета Султан-заде на данном саммите ОИК принял резолюцию, в которой впервые Армения была признана агрессором по отношению к Азербайджану приказом МИД был назначен консулом Генконсульства Азербайджанской Республики в Тебризе, и более трех лет числился советником посольства Азербайджана в Москве.

Более 28 лет работал в Афганистане, Иране, Турции и Туркменистане, начиная от атташе до чрезвычайного и полномочного посла. В 1984 году ему был присужден дипломатический ранг Советника 1-го класса, в 2009 году Указом президента Азербайджанской Республики присужден дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Указом президента Ильхaма Aлиeва в 2010 году Вахдет Султан-заде был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Туркменистане (в возрасте 75 лет), а через 5 лет - одновременно и послом в Афганистане (в возрасте 80 лет). Будучи на службе в Туркменистане Вахдет Султан-заде внес огромный вклад в укрепление фундамента братских взаимоотношений между двумя странами. Был награжден медалями СССР, Туркменистана, ТЮРКСОЙ и ООН. Активно участвовал в организации, подготовке и проведении Саммитов стран-членов ОИК в Касабланке (Марокко, 1994 г.) и Тегеране (Иран, 1997 г.). С различными миссиями находился в Индонезии, Пакистане, Эфиопии, Мексике и других странах. Дипломат Вахдет Султан–заде скончался 27 марта 2022 года и погребен на II Аллее Почетного захоронения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
7 октября 2022 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi