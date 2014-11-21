Кирилл Габурич: Новая организация призвана укрепить сотрудничество между Молдовой и Азербайджаном

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report c президентом компании Azercell Telecom, главой молдавской диаспорной организации в Азербайджане Кириллом Габуричем.

- Вы являетесь главой молдавской диаспорной организации в Баку. Не могли бы Вы подробнее рассказать о ее создании и деятельности?

- 31 октября этого года НПО "DiasporaMoldovei" была официально зарегистрирована в Азербайджане. Нашей целью является создание ассоциации, которая станет действенным механизмом поддержки и помощи для всех молдавских граждан на территории Азербайджана. Организация будет укреплять связи между молдавской диаспорой, родной страной и страной, где они проживают - Азербайджаном. Будучи новосозданной организацией, стоит отметить, что мы признаем высокую заинтересованность и важность подобного партнерства. Мы будет осуществлять работу, нацеливаясь на повышение потенциала организации для создания связей и установления взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджаном.

- Насколько велика молдавская диаспора в Азербайджане? Насколько, по-вашему, она интегрирована в жизнь страны?

- Организация набирает сейчас новых членов, это высоко образованные люди, люди из бизнес-сообщества, которые заинтересованы в сближении Азербайджана и Молдовы путем реализации совместных проектов, активизации деловых связей и предоставлении азербайджанцам информации о возможностях в Молдове. Они принимают активное участие в социальных и деловых мероприятиях, как в Азербайджане, так и в Молдове. Мы рады приветствовать всех граждан Молдовы , желающих присоединиться к этой диаспорной организации и построить крепкое сообщество.

- Какие проекты ваша организация планирует реализовывать в Азербайджане?

- Новая организация призвана быть очень активной и способствовать бизнес и образовательному обменам, налаживанию связей и реализации социальных проектов, а также поощрять участие в общественной и экономической жизни Азербайджана, сохраняя и ценя язык, культуру, историю и национальные традиции.

- Как открытие диаспорной организации может повлиять на активизацию двустороннего сотрудничества между двумя странами?

- Молдавская диаспора в Азербайджане является мостом между домом и страной проживания. Она помогает установить партнерские отношения и наладить постоянную сеть сотрудничества, которая является важным элементом создания стабильных экономических, политических и социальных отношений между двумя странами. Все наши члены заинтересованы в достижении этого, развитии инициатив, стратегий, развитии возможностей доступа к ресурсам для того, чтобы построить новые мосты между двумя странами.

- Какие нововведения компания Azercell планирует ввести в ближайшее время для удобства клиентов?

- Прежде всего мы заинтересованы в улучшении различных сфер благосостояния народа за счет интеграции наших услуг мобильной связи в их жизнь. К преобразованию и адаптации образования и здравоохранения, к новым вызовам следует подходить как к стратегическому инвестированию, ориентированному на развитие страны и ее граждан. И Azercell готов предоставить свои новейшие технологии в рамках необходимой инфраструктуры. Лидирующие позиции компании Azercell обязывают нас постоянно превосходить и лидировать во всех сферах нашей деятельности. Было бы интересно отметить, что почти за 18 лет деятельности Azercell стал первым среди местных операторов мобильной связи, представившим такие услуги как система предоплаты, мобильный Интернет, мобильный банкинг, RFID (оплата проезда в метро с помощью мобильного телефона), мобильные навигации, BlackBerrysolutions, 4G, мобильная подпись, M2M, офисы AZEX, круглосуточный центр обслуживания, функционирующий 7 дней в неделю сервис Front Office для корпоративных клиентов, систему оценки лояльности клиентов и др.

- Сколько компания инвестировала в экономику Азербайджана в этом году и каковы прогнозы на 2015 год?

- Azercell является ведущим игроком на телекоммуникационном рынке Азербайджана. Будучи частью группы компаний TeliaSonera, представленной на более чем 20 рынках по всему миру, Azercell принимает активное участие в обеспечении страны надежными телекоммуникационными услугами. За 17 лет Azercell вложил в экономику страны в общей сложности более 1 млрд. манатов. Azercell также является крупнейшим инвестором и налогоплательщиком в ненефтяном секторе - наша компания выплатила 111 млн. манатов налогов в государственный бюджет и 1 млрд. манатов за 17 лет своей деятельности, а также является важным участником рынка труда путем создания, прямо и косвенно, более 12 тыс. рабочих мест. Компания также является обладателем сертификата "Инвестор в людей" ("InvestorinPeople"). В 2015 году мы намерены продолжить наши инвестиции в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана и, конечно же, в сфере социального обеспечения. Мы верим в устойчивый рост бизнеса в качестве основного будущего драйвера и направим все наши ресурсы для осуществления деятельности наиболее эффективным способом.