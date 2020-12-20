Карлову университету подарен цветок «Хары бюльбюль»

Ботаническому саду Карлова университета в столице Чешской Республики Праге подарен цветок «Хары бюльбюль».

Ботаническому саду Карлова университета в столице Чешской Республики Праге подарен цветок «Хары бюльбюль».

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, передача чешским ботаникам цветка «Хары бюльбюль», привезенного из Азербайджана по инициативе активистов диаспоры Шебнем Асадовой и Румии Али, состоялась в рамках церемонии почтения памяти известного азербайджанского ученого-биохимика, заслуженного деятеля науки, профессора Акифа Гулиева, удостоенного золотой медали Карлова университета.

В мероприятии, проведенном по инициативе нашего соотечественника Эльдара Велиева, проживающего в Чешской Республике, приняли участие руководитель ботанического сада Карлова университета Ладислав Павлата, научные работники биологического факультета и коллеги покойного профессора – доктора наук Владислав Шватора и Милан Кафтан, куратор ботанического сада Томаш Прохазка, представители азербайджанской общины Эмма Лазар и Хадиджа Алиева.

Директор ботанического сада Л.Павлата поблагодарил гостей и пообещал, что коллектив сделает все возможное, чтобы цветок принялся.

Выступая на мероприятии, Э.Велиев и В.Шватор подробно говорили о заслугах профессора Акифа Гулиева в налаживании и развитии связей между двумя странами в области науки и образования, сотрудничестве в совместных исследованиях, организации поездки чешских исследователей в Азербайджан при посредничестве азербайджанского ученого.

Дочь профессора Наиля Абдуллаева, присоединившись к мероприятию посредством интернета, выразила признательность за почтение памяти отца и подчеркнула, что приложит все усилия для продолжения его дела.

Напомним, что в 1967-1968 годах профессор Акиф Гулиев, обучаясь в аспирантуре, получил образование в Карловом университете в Чешской Республике. В 1972 году по инициативе А.Гулиева было подписано первое соглашение между Карловым университетом и Бакинским государственным университетом. Известный ученый-биохимик скончался 19 июля 2020 года.