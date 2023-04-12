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Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны

Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны "В случае избрания депутатом Великого национального собрания Турции я хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов и инвалидов Карабахской войны".
Диаспора
12 апреля 2023 г. 18:06
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны

"В случае избрания депутатом Великого национального собрания Турции я хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов и инвалидов Карабахской войны".

Об этом анкаринскому бюро Report сказала представитель азербайджанской диаспоры Вафа Актуз, выдвинутая на участие в выборах в парламент от турецкой партии "Yeniden Refah Partisi".

Вафа Актуз сказала, что она гордится тем, что является кандидатом в парламент от партии, которая в настоящее время входит в "Союз Республики" вместе с AK Parti:

"В 2019 году меня пригласили в партию "Yeniden Refah Partisi", я приняла это приглашение и стала членом партии. В настоящее время я являюсь заместителем председателя отдела внешних связей. Эта партия была основана Фатихом Эрбаканом, сыном покойного Неджмеддина Эрбакана, основателя идеологии национального единства в Турции. Поскольку я придаю большое значение религии и национализму, я выдвинула свою кандидатуру от этой партии, несмотря на то, что было много оппонентов, моя кандидатура была принята".

Подчеркнув, что она выбрала этот путь борьбы не только для того, чтобы стать членом парламента, Вафа Актуз сказала, что ее цель как тюрка - служить тюркскому миру и нашим ветеранам, которые участвовали в Карабахской войне и познали радость победы:

"Поддержка, оказанная Турцией Азербайджану во время 44-дневной Карабахской войны, неоспорима. За этой поддержкой стоит сильная воля лидеров обеих стран. Поэтому я считаю, что как азербайджанка, я обязана быть преданной всему турецкому народу в лице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поэтому, максимально используя все свои возможности, я буду служить Азербайджану и Турции, провозгласивших принцип "Один народ, два государства".

Отметим, что Вафа Актуз, учительница по профессии, потеряла обе ноги в возрасте 3 лет. Она замужем за гражданином Турции, у пары двое дочерей.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə millət vəkilliyinə namizəd: “Azərbaycanlıların səsi, qazilərimizin dəstəkçisi olmaq istəyirəm”

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