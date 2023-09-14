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Канадский депутат посетил Джебраил и Зангилан

Канадский депутат посетил Джебраил и Зангилан В рамках визита в Азербайджан канадская делегация посетила Джебраильский и Зангиланский районы Карабахского региона.
Диаспора
14 сентября 2023 г. 18:06
Канадский депутат посетил Джебраил и Зангилан

В рамках визита в Азербайджан канадская делегация посетила Джебраильский и Зангиланский районы Карабахского региона.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Визит делегации, в которую вошли член Палаты общин Канады, депутат Чандра Арья, издательский директор еврейской медиа-платформы Thej.ca Рон Ист и соучредитель азербайджанской школы выходного дня ”Карабах" Нигяр Алиева, действующей в Оттаве, начался с Джебраильского района.

Гости сфотографировались на память на фоне Худафаринского моста.

В селе Агалы Зангиланского района гостям была предоставлена подробная информация об инфраструктуре этого населенного пункта, построенного на основе концепции “умное село”.

Отметим, что визит был осуществлен в рамках проекта Государственного комитета по работе с диаспорой по информированию международной общественности об азербайджанских реалиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKanadalı deputat Cəbrayıl və Zəngilana səfər edib

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