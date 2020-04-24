Как в период пандемии обстоят дела у азербайджанцев в Украине?

"В консульстве прошли регистрацию 500 наших соотечественников, желающих эвакуироваться в Азербайджан из Украины".

Об этом Report сообщил председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук Хикмет Джавадов.

Он отметил, что диаспорские организации оказывают прошедшим регистрацию соотечественникам моральную и материальную помощь:

"Изначально было зарегистрировано 450 человек: 80 - во Львове, 70 - в Харькове, остальные - в Киеве. По имеющимся у нас данным, число зарегистрированных возросло на 50 человек. Более месяца мы оказываем нашим соотечественникам продовольственную и материальную помощь. Наряду с этим, мы доставляем лекарственные препараты пациентам, предпринимаем меры для их лечения. Разумеется, мы не можем обеспечить всех 450-500 человек жильем, но всячески поддерживаем нуждающихся и обратившихся к нам за помощью.

В центральном киевском штабе Рады азербайджанцев Украины была оказана продовольственная помощь 231 человеку. В оперативном штабе в Киеве материальная помощь была оказана 139 согражданам, 68 - во Львове (35 из них проходят лечение), и 44 нашим соотечественникам в Харькове.

В приоритете - лица с детьми, семьи, пожилые, приехавшие в Украину на лечение и студентки".

Хикмет Джавадов отметил, что помимо финансовой поддержки, выделяемой Государственным комитетом по работе с диаспорой, содействие оказывают и азербайджанские бизнесмены в Украине:

"Азербайджанские бизнесмены поставляют нам продукты питания, которые мы, в свою очередь, раздаем нуждающимся. Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность Государственному комитету по работе с диаспорой и нашим бизнесменам. Мы располагаем сведениями о заразившейся коронавирусом в Украине нашей соотечественнице 1966 года рождения. Мы уже связались с ее родственниками, регулярно общаемся с клиникой, где она проходит лечение. Одним словом, держим ситуацию под контролем".