​К празднику Новруз азербайджанцев Украины присоединились представители других национальных общин

Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ Во Львове прошли праздничные мероприятия, посвященные празднику Новруз Байрам, дню весеннего равноденствия, который решением Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта официально объявлен Международным Днём Новруз.

Как передает Report, организаторами мероприятий выступили Председатель Объединённого Конгресса Азербайджанцев Украины во Львовской области Теймур Мамедов, а также Официальный представитель Ассамблеи Национальностей Украины в Западном регионе – Наталия Мамедова.

В концертном зале усадьбы «Старый Замок» состоялся концерт, среди приглашённых гостей были Народные артисты Украины Гурбан Аббасов, Степан Гига, Ярослав Барута, Солистка оперного театра им. Т.Г. Шевченка Елена Кулдуркаева, Заслуженные артисты Украины Олег Кульчицкий, Квитослава Гига, лауреат международных вокальных конкурсов Терана Мамедова, народный ансамбль песни и танца "Азербайджан".

Были приглашены и выступили со словами поздравлений заместитель председателя департамента туризма Львовского горсовета - Галина Гриник, Главный специалист департамента культуры, национальностей и религий - Леся Корнат, Депутат Львовского облсовета - Андрей Корнат, Заслуженный врач Украины, Джафарова Джемма, Начальник 184-го учебного военного центра - полковник Александр Остапчук, Директор института последипломного образования Львовского Государственного Университета внутренних дел - полковник милиции - Виктор Ковальчук, директор школы искусств, член общества художников Украины - Галина Выхованськая, Преподаватель университета Львовская Политехника, историк, политолог, волонтер – Ольга Особа и многие другие.

Представители национальных общин также поздравили азербайджанских друзей с праздником Новруз байрам: Глава белорусской общины Тамара Козак, представители белорусской общины Светлана Мерзлова и заслуженый артист Украины актер Юрис Газиев, Глава Балканской организации - Чанкова Светлана и представитель балканской организации - Жанна Мурая отметили, что лишь в консолидации и единстве заключается сила всей Украины, и такими культурными событиями азербайджанцы подтверждают дружбу и единство между нашими народами.

Кроме того, в Днепропетровске на главной площади города прошли праздничные мероприятия, посвященные празднику Новруз Байрам. Среди почётных гостей присутствовали Мэр Днепропетровска Борис Филатов, Председатель Ассамблеи национальности Украины Ровшан Тагиев, Почетный Консул Азербайджана в Харьковской области Афган Салманов, Депутат Областного совета Днепропетровской области Гошгар Мухтаров, Заместитель Объединённого Конгресса Азербайджанцев Украины в Днепропетровской области Ахмедов Наджав, Председатель Союза Азербайджана Украины в Днепропетровской области Бекирова Эльза.После официальной части мероприятия состоялся концерт с участием Народного Артиста Украины – Гурбана Аббасова, танцевального и вокального коллектива Киевского культурного центра имени Муслима Магомаева, Солистка оперного театра им. Т.Г. Шевченка Елена Кулдуркаева, танцевальные коллективы и артисты Днепропетровска.

На мероприятии присутствовали Греческая, Грузинская, Еврейская и многие другие национальная общины области, лидеры общественных организаций, журналисты.

В конце выступления на сцену вышли хореографы с флагами двух государств — Украины и Азербайджана, тем самым продемонстрировав дружбу и единство между двумя народами.