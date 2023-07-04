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Известный французский фотограф посетил Лачын и Нахчыван

Известный французский фотограф посетил Лачын и Нахчыван Известный французский фотограф, писатель, режиссер Грегори Херп в рамках визита в Азербайджан посетил Лачын и Нахчыван.
Диаспора
4 июля 2023 г. 10:21
Известный французский фотограф посетил Лачын и Нахчыван

Известный французский фотограф, писатель, режиссер Грегори Херп в рамках визита в Азербайджан посетил Лачын и Нахчыван.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В ходе визита, организованного Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции, Г.Херп ознакомился в Лачыне со строительными и восстановительными работами.

Затем фотограф посетил "Нахчывангала", гробницу Ноя, "Асхаби-каф", Гямигая, крепость Алинджа, усыпальницу Момине-хатун, мечеть имени Гейдара Алиева и другие объекты в Нахчыване.

Г.Херпа сопровождали зампредседателя Дома Азербайджана в Париже, проектный руководитель Ассоциации друзей Азербайджана Мехри Гулиева, сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой Ариф Аббасов и Айдын Махмудов.

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Версия на английском языке ФотоFamous French photographer visits Azerbaijan’s Lachin and Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке ФотоMəşhur fransız fotoqraf Laçın və Naxçıvana səfər edib

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