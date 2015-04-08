​Известный дипломат Генри Киссинджер прибудет в Баку

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Государственный деятель США, один из основных стратегов внешней политики США XX века, дипломат и эксперт по международным отношениям Генри Киссинджер в конце апреля прибудет в Баку для участия в III Глобальном форуме открытых обществ. Об этом сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой (ГКРД).

Планируется выступление Генри Киссинджера на открытии международного форума с докладом на тему "О восстановлении доверия в новом мировом порядке".

Он является почетным членом Международного центра Низами Гянджеви, в 2014 году был награжден специальной золотой медалью Центра.

Г.Киссинджер является бывшим советником США по вопросам национальной безопасности, бывшим государственным секретарем США и лауреатом Нобелевской премии мира.

В настоящее время Киссинджер руководит международной консалтинговой фирмой Kissinger Associates.

Напомним, что 28-30 апреля в Баку состоится III Глобальный форум открытых обществ, организованный Международным центром Низами Гянджеви при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой. На форуме планируется участие свыше 350 высокопоставленных государственных деятелей, политиков, экспертов и ученых из 75 стран.