Канадские общественные деятели побывали в Шуше

Канадская делегация, прибывшая в страну для доведения до международной общественности справедливой позиции Азербайджана и новых реалий, сложившихся в регионе Южного Кавказа, побывала в Шуше.

Канадская делегация, прибывшая в страну для доведения до международной общественности справедливой позиции Азербайджана и новых реалий, сложившихся в регионе Южного Кавказа, побывала в Шуше.

Как сообщает Report, гости были подробно проинформированы об актах терроризма и вандализма, варварски учиненных армянскими вооруженными силами во время I и II карабахских войн.

Bозвращаясь в Баку, гости ознакомились с условиями в поселке современного типа, возведенном для вынужденных переселенцев в физулинском селе Ахмедбейли.

До этого гости посетили территорию Гянджи, подвергшуюся ракетным обстрелам армянскими вооруженными силами во время Отечественной войны, выставку ручных работ молодежи, дом-музей Нури Паши и Ханский сад.

В канадскую делегацию входят член правления Национального совета по этнической прессе и СМИ Канады, руководитель Консультативного совета прессы объединенных общин Канады Тони Рупрехт, журналист Инга Соней-Келлнер, консул-координатор Турецкой федерации по внешним связям Исмаил Ватанер и руководитель Азербайджанского центра культуры и искусства “Ветен” Лалин Гасанова.