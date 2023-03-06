Известные азербайджанцы в Украине - хирург, полковник, спортсмен...

Украина, на территории которой уже больше года идет развязанная Россией полномасштабная война, находится в центре внимания всего мира. Периодически в СМИ выходят материалы об активности проживающих в этой стране простых азербайджанцев в оказании гуманитар

Украина, на территории которой уже больше года идет развязанная Россией полномасштабная война, находится в центре внимания всего мира. Периодически в СМИ выходят материалы об активности проживающих в этой стране простых азербайджанцев в оказании гуманитарной помощи, особом мужестве, проявленном ими в боях.

Восточноевропейское бюро Report продолжает репортажи о наших соотечественниках в Украине.

Доктор медицинских наук, хирург Мамед Мансур оглы Багиров, проживающий в Украине более 60 лет, имеет в этой стране большой авторитет в области хирургии.

Полковник Муршуд Ханбаба оглу Халилов более 30 лет живет в Украине и занимал высокие должности в правоохранительных органах этой страны. Был начальником различных пенитенциарных учреждений страны, а затем начальником Управления Службы государственной безопасности Украины. В настоящее время является членом правления Ассоциации ветеранов Службы безопасности Украины. Имеет особый авторитет в правоохранительных органах Украины:

”В настоящее время я использую свои связи и активно участвую в доставке одежды и другой помощи военным".

Парвиз Насибов - одна из самых популярных фигур в спортивной сфере Украины. Представлявший Украину на Олимпийских играх "Токио-2020" по борьбе и занявший II место П.Насибов был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира. Представляю Украину на международной арене. Родился в селе Муганлы Агстафинского района Азербайджана, до 6 лет жил в Азербайджане. 12 лет назад моя семья переехала в Украину. В этой стране я продолжил свою спортивную карьеру. В настоящее время готовлюсь к чемпионату Европы, который состоится в начале апреля в столице Хорватии Загребе. Я участвовал в своем первом соревновании, когда мне было 22 года, и я смог выиграть серебряную медаль. Был на приеме у президента Украины Владимира Зеленского”.