Израильтянин, посетивший Карабах: При виде Шуши я потерял дар речи

"При виде Шуши я потерял дар речи".

"При виде Шуши я потерял дар речи".

Об этом Report сообщил посетивший Шушу по инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой глава Кавказского культурного центра, израильтянин Бен Сион Шмаелов.

Уроженец Губинского района Азербайджана Бен Сион сказал, что историческая победа в Отечественной войне вызывает гордость у всех азербайджанцев, проживающих в Израиле.

“Я желаю, чтобы жизнь в Карабахе вернулась в свое русло, чтобы население переехало на родину предков. Я верю, что это произойдет в ближайшее время, и во время наших следующих визитов мы будем посещать дома этих людей в каждом освобожденном селе”, - сказал Бен Сион Шмаелов.