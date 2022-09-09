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Израильтянин, посетивший Карабах: При виде Шуши я потерял дар речи

Израильтянин, посетивший Карабах: При виде Шуши я потерял дар речи "При виде Шуши я потерял дар речи".
Диаспора
9 сентября 2022 г. 13:19
Израильтянин, посетивший Карабах: При виде Шуши я потерял дар речи

"При виде Шуши я потерял дар речи".

Об этом Report сообщил посетивший Шушу по инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой глава Кавказского культурного центра, израильтянин Бен Сион Шмаелов.

Уроженец Губинского района Азербайджана Бен Сион сказал, что историческая победа в Отечественной войне вызывает гордость у всех азербайджанцев, проживающих в Израиле.

“Я желаю, чтобы жизнь в Карабахе вернулась в свое русло, чтобы население переехало на родину предков. Я верю, что это произойдет в ближайшее время, и во время наших следующих визитов мы будем посещать дома этих людей в каждом освобожденном селе”, - сказал Бен Сион Шмаелов.

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Версия на английском языке ФотоIsraeli who visited Karabakh: 'I was speechless when I saw Shusha'
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağı ziyarət edən israilli: “Şuşanı görəndə həyəcandan nitqim tutuldu”

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