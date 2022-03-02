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Изменился телефонный номер оперштаба Рады азербайджанцев Украины

Изменился телефонный номер оперштаба Рады азербайджанцев Украины Изменился телефонный номер оперативного штаба, созданного в Раде азербайджанцев Украины.
Диаспора
2 марта 2022 г. 12:00
Изменился телефонный номер оперштаба Рады азербайджанцев Украины

Изменился телефонный номер оперативного штаба, созданного в Раде азербайджанцев Украины.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Работая от имени правительства Азербайджана в координации с другими государственными органами, Госкомитет мобилизовал все свои ресурсы для эвакуации азербайджанцев, проживающих в Украине.

"Учитывая, что в Украине проживает большое число азербайджанцев, в Раде азербайджанцев Украины создан оперативный штаб. Наши соотечественники могут связаться с Радой азербайджанцев Украины (Киев) по телефону: +380 (98) 949 70 38. Email: [email protected]", - сообщили в госкомитете.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Azərbaycanlıları Radasında yaradılan Operativ Qərargahın nömrəsi dəyişib

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