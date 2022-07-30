Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха

09:50

За последние 200 лет азербайджанский народ неоднократно сталкивался с трагическими последствиями политики целенаправленной этнической чистки со стороны армян. Тысячи наших соотечественников-карабахцев, ставших ее жертвами, были вынуждены покинуть родные края и нашли убежище в соседней Грузии.

Сотрудники грузинского бюро Report посетили одно из таких мест в Грузии - село Гарабаглылар, где им рассказали об историю переселения и основания села.

Изгнанная из Мурадбейли семья Мурадбейли

Семья Мурада Мурадбейли, когда-то жившая в селе Мурадбейли Агдамского района, - один из примеров наших соотечественников, насильно и жестоко лишившихся права жить на родной земле и нашедших убежище в соседней Грузии. Он с четырьмя сыновьями и двумя дочерьми отправился в Грузию, где проживал в Каспском районе. Потомки семьи Мурадбейли, покинувшей родные края, проживают сейчас в селе Чангилари. Это село больше известно в народе под названием Гарабаглылар.

Каспский район относится к области Шида Картли на востоке Грузии, а село Чангилари расположено всего в 54 километрах от столичного Тбилиси.

В село мы направляемся с ашугом Наргилей Мехтиевой, по материнской линии происходящей из села Гарабаглылар. Самый болезненный период в истории семьи Мурадбейли - изгнание из родного Агдама, о котором нам рассказал старейший житель села Сафар Джафаров. 89-летний С.Джафаров рассказал о причинах, вынудивших его деда Мурада переселиться в Грузию.

Семья Мурадбейли в 1813 году столкнулась в селе Мурадбейли с жестокостью соседей-армян. По словам С.Джафарова, в результате спровоцированной армянами в селе драки были убиты несколько членов семьи. Преследуемый армянами Мурад Мурадбейли вместе с четырьмя сыновьями и двумя дочерьми ночью отправился в Грузию. Уходя, они были вынуждены оставить свой скот и забрали с собой только драгоценности. Четыре брата и другая дочь Мурада Мурадбейли отправились в Иран. Их судьба до сих пор неизвестна.

Земля, полученная за укрощение агдамцем норовистого коня грузинского барина

Джафар Мурадбейли работал слугой в доме барина Мухрана в селе Мухран. Поселение Мурадбейли в селе Чангилари связано именно с ним. "Батоно Мухрану достался в наследство от деда строптивый конь. Однажды он сказал, что тому, кто укротит этого коня, он даст все, чего тот пожелает. Мой дед Джафар согласился. Привели коня и предупредили, что конь его, скорее всего сбросит. Но дед Джафар сказал, что оседлает коня, и попросил женскую шаль. Он осторожно обошел коня, закрыл ему один глаз и подошел ближе, бросил шаль на спину коня. Конь отпрыгнул, встал на дыбы, но мой дед оседлал его. Потом он покормил коня травой. Он так долго скакал на коне по полю, что тот от усталости уже не мог идти. Когда господин спросил у деда Джафара о желании, тот попросил землю. Барин дал землю, и мой дед с тремя сыновьями обустроился на этой земле. На привезенное из Агдама золото они купили скот. Поголовье им удалось довести до 20-30 тысяч голов", - рассказал Сафар Джафаров.

Дед Джафар прожил в селе 20 лет. После его смерти потомки семьи Мурадбейли взяли его имя в качестве фамилии и сейчас они Джафаровы.

Сафар Джафаров рассказал, что его дед Джафар Мурадбейли через пять лет решил вернуться в Агдам. Тайком отправился в село и увидел, что там не осталось камня на камне.

Присоединившийся к разговору сын нашего собеседника Гулу Джафаров сказал, что раньше в селе Чагилари жили грузины, которые затем переселились в другое место. "Когда наши пришли сюда, здесь были заросли, по ночам бродили волки. Карабахцы отстроили село и занялись скотоводством", - сказал он.

Карабахцы, владеющие фруктовыми садами, остались без воды

Во время разговора выясняется, что в селе 60 домов. Местных жителей объединяют родственные узы. Говоря о проблемах в селе, жители рассказывают, что раньше в селе имелись фруктовые сады, бобовые, луковые поля. Однако после августовской войны 2008 года между Грузией и Россией были разрушены арыки, снабжающие село оросительной водой. Единственной проблемой снабжаемого электричеством и газом села является отсутствие воды. Потребность в воде восполняется дворовыми колодцами. Власти обещают починить арыки, но обещания годами остаются невыполненными.

У карабахцев нет школы, дети учатся в школах соседнего села. В селе есть мечеть, которую жители построили на свои средства.

С.Джафаров сообщил, что после войны переехал в Баку и 9 лет жил в поселке Ени Гюнешли. Но не смог остаться навсегда, вернулся.

Наш собеседник окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили. Много лет работал в правоохранительных органах Грузии, дослужился до майора полиции. Затем в течение 20 лет был заведующим фермой в Каспском районе.

"Моя родина Агдам, который я не видел"

Самое большое его желание Сафара-киши сейчас, как и у всех агдамцев, - отправиться в Агдам, освобожденный от почти 30-летней оккупации. Он выразил сожаление, что не видел Агдам – свою родину: "Я хочу только увидеть землю моих предков, потом можно и умереть. Я дал слово, что если смогу поехать туда, первым делом поцелую землю".

Мы молились за Азербайджанскую армию

Наш соотечественник рассказывает, что во время Отечественной войны Азербайджана в селе Гарабаглылар было неспокойно: "В те дни мы не могли ни есть, ни спать. Мы молились за победу Азербайджанской армии. Мы с волнением смотрели выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева по телевизору. Мы плакали, радовались. Железный кулак Ильхама Алиева показал свою силу, мы испытали большую гордость. Мы с большой радостью смотрим по азербайджанским телеканалам концерты в Шуше. Да хранит Аллах Азербайджан и главу государства".

Кинжал и четки в память об Агдаме

Мы спросили у наших собеседников о предметах, оставшихся в память об Агдаме. Гулу Джафаров показал кинжал и четки, оставшиеся от его отца. Некогда у агдамцев был и карабахский ковер, однако из-за финансовых трудностей семья была вынуждены его продать.

Горсть земли с Родины и символ Победы в подарок

Под конец интересной беседы мы рассказали Сафару Джафарову о привезенных подарках. Он очень удивился этому, особенно горсти земли с Родины, на которую ни разу не ступал. Второй наш подарок – небольшой ковер с изображением символа победы в Отечественной войне - "Харыбюльбюль". Этот ковер посольство Азербайджана в Грузии подарило местному бюро Report по случаю 31 декабря – Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира. Хоть говорят, что передаривать подарки нельзя, но для карабахца, долгие годы живущего с тоской о Родине, это стало ценным подарком.

Надежда увидеть Агдам

Нашему соотечественнику в июне следующего года исполнится 90 лет. Желаем ему долгой жизни и шанс отметить свой 90-летний юбилей в Агдаме. Прощаясь с ним, мы сказали, что постараемся помочь исполнить его мечту. Наш собеседник сказал, что рассыплет подаренную землю с родины у порога своего дома.

Ушедшие в мир иной с тоской о Карабахе

Мы собираемся покинуть Гарабаглылар и решаем посетить сельское кладбище. Направляемся к старым могилам, среди которых и могилы наших соотечественников из рода Мурадбейли. Мы видим, что на могилах всех членов семьи Джафара Мурадбейли перед именами и фамилиями написано слово "карабахец". Наши соотечественники, гордящиеся тем, что они карабахцы, обрели вечный покой с тоской о Карабахе.

По дороге в Тбилиси мы все соглашаемся, что прекращение 30-летней армянской оккупации Азербайджана означает также обретение покоя беспокойными душами карабахцев, выселенных из родных мест 200 лет назад.

Рассказ Сафара Джафарова - готовый сценарий документального фильма, полный интересных исторических фактов.

Расстаемся с ним с надежной на то, что осталось недолго ждать день, когда карабахцы ступят на землю освобожденного Карабаха, а мы сообщим С.Джафарову благую весть, что отвезем его в Агдам.