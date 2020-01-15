История бакинских улочек в Грузии - РЕПОРТАЖ

© Report https://report.az/storage/news/11eeaaef0bc98de880dcecb5771c8502/e95fdec1-9e47-4ca6-8dcd-9a164cbdf189_292.jpg

Улица в Батуми, носящая имя Баку, на восемь лет "старше" своей тезки в Тбилиси

Три улицы в Грузии - в Тбилиси, Батуми и Марнеули гордо носят имя Баку – столицы Азербайджана.

Местное бюро Report изучило историю бакинских улиц в Грузии. В ходе занимательного исследования всплыли весьма любопытные факты…

Улице Баку в Тбилиси исполняется 120 лет

В Тбилиси улица Баку пролегает по территории Чугуретинского района. Сведения об истории этой улицы приводятся на страницах выпущенного в 2008 году энциклопедического издания "Тбилиси – улицы, проспекты, площади", автором которого является Ираклий Абашидзе. Известно, что эта улица, ныне именуемая улица Баку, была заложена во второй половине XIX века, и первоначально называлась Асатиани. В 1900 году улице было присвоено название столицы Азербайджана. Небольшая бакинская улочка, насчитывающая без малого 120 лет, испещрена двухэтажными зданиями.

Подлинным украшением улицы является величественное здание, олицетворяющее собой вершину архитектурной мысли. Оно было возведено в 1893 году по замыслу немецкого архитектора Пауля Фридриха Штерна, сыгравшего исключительную роль в формировании облика Тбилиси. Здание располагается на пересечении улицы Баку с проспектом Давида Агмашенебели (ранее именовавшимся Михайловским). О том гласит табличка на фасаде.

П.Штерн известен в Азербайджане не понаслышке. В самом сердце Баку - на площади Азнефть высится одно из его грандиозных творений. Здание, воздвигнутое в 1896 году, некогда принадлежало нефтяному магнату Миртаги Бабаеву. В настоящее время здесь располагается административный офис Азербайджанской государственной нефтяной компании.

Прохаживаясь по тбилисскому "Баку", невольно приковывают взгляд старинные, покрытые налетом лет и ржавчины вывески на русском и грузинском языках, а также сравнительно новые, более современные с названием улицы. Городская мэрия постепенно заменяет вывески на новые, отвечающие единым стандартам. В этом году тбилисский "Баку" будет отмечать 120-летие и, безусловно, смена вывесок станет весомой лептой в празднование этой знаменательной даты.

Несколько мест в Тбилиси носили название "26 бакинских комиссаров”

В вышеупомянутой энциклопедии содержатся сведения и об иных местах, некогда связанных с названием Баку. Это парк "26 бакинских комиссаров", ныне именуемой парком "9 апреля".

В ходе исследования выяснилось, что этот парк отдыха был не единственным местом, носившим имя большевиков. Некогда в Тбилиси так называлась одна из станций метро. Так, нынешняя станция метро "Авлабар", которая была введена в эксплуатацию в 1967 году, в советское время именовалась станцией "26 комиссаров". После распада Союза станция была переименована и получила нынешнее свое название.

Батумский "Баку" старше своего тезки

Улица Баку в Батуми на 8 лет "старше" своего тбилисского тезки. История этой улицы сколь древняя, столь и интересная. Название "Баку" было присвоено этой центральной улице 128 лет назад - в 1892 году.

Однако в 1954 году улица была переименована в Гогебашвили. А в августе 2010 года по единогласному решению Батумского городского совета улице вернули ее прежнее, историческое название - "Баку".

Вывески различной формы гласят о названии городской улицы, записанной в переложении на грузинский лад "Бако". Причем написаны они по-английски. Улицу, где современность гармонично вписывается в старину, украшает прекрасное административное здание представительства Азербайджанской государственной нефтяной компании, открывшее свои двери в мае 2015 года.

Присвоение одной из центральных улиц Батуми названия столицы Азербайджана, несомненно, продиктовано огромной ролью Баку в развитии этого города. Так, в 1883 году началась транспортировка нефти по магистральной железной дороге из Баку в Батуми. А в 1897-1907 годах строится нефтепровод, соединяющий два города. Бакинская нефть содействует развитию промышленности в Батуми и превращает город, раскинувшийся на побережье Черного моря, в один из крупнейших портовых городов мира.

История "Баку" в Марнеули окутана тайнами

Одна из улиц Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы в Грузии, носит название Баку. В ходе исследования не выявилось ни одного источника, проливающего свет на историю этой улицы. Небольшой опрос, проведенный среди местных жителей, тоже не принес особого результата.