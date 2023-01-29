Исландско-азербайджанское общество распространило заявление в связи с нападением на посольство нашей страны в Иране

Исландско-азербайджанское общество выступило с заявлением в связи с вооруженным нападением на посольство нашей страны в Иране.

Исландско-азербайджанское общество выступило с заявлением в связи с вооруженным нападением на посольство нашей страны в Иране.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в заявлении резко осуждается террористический акт, в результате которого погиб начальник службы безопасности посольства Азербайджана Орхан Аскеров и получили ранения двое сотрудников. Особо подчеркивается, что теракты против дипломатических представительств недопустимы.

Наши соотечественники призвали исландскую общественность и международное сообщество осудить этот террористический акт. В заявлении выражено требование о проведении в ближайшее время тщательного расследования теракта и достойном наказании преступников.