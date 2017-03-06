Ислам Гусейнов исключен из состава Всероссийского азербайджанского конгресса

Москва. 6 марта. REPORT.AZ/ Бывший глава Ульяновского отделения Всероссийского азербайджанского конгресса Ислам Гусейнов исключен из состава ВАК по решению Президиума Центрального совета ВАК, сообщает корреспондент российского бюро Report.

ЦС ВАК, руководствуясь Уставом организации, в котором отмечено, что люди, имеющие уголовную ответственность, не могут быть членами ВАК, принял решение исключить из своих рядов Ислама Гусейнова и Расула Акберова.

Первый был судим по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), тогда как второму инкриминируются сразу два преступления: ч.1 ст.119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и п. "в", ч.2, ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Информация о решениях Президиума Центрального совета ВАК будет направлена в региональные органы власти.