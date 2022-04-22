Ильхам Алиев: Решение карабахского конфликта было для меня, как президента, главной задачей

"Решение карабахского конфликта было для меня, как президента, главной задачей. С первого дня моего избрания президентом до настоящего времени решение этого вопроса и развитие постконфликтного периода во благо Азербайджана являются для меня главной задаче

"Решение карабахского конфликта было для меня, как президента, главной задачей. С первого дня моего избрания президентом до настоящего времени решение этого вопроса и развитие постконфликтного периода во благо Азербайджана являются для меня главной задачей".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше.

Подчеркнув, что все силы мобилизованы на решение этой задачи, глава государства сказал: “Мы все - и граждане Азербайджана, живущие в Азербайджане, и азербайджанцы всего мира - били в одну точку, работали для достижения одной цели. Я говорил, что каждый из нас ежедневно своей работой, трудом, каждый на своем месте должен приближать этот священный день своим трудом. Не было важнее и выше задачи, чем освобождение наших земель от оккупации”.