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Ильхам Алиев: Решение карабахского конфликта было для меня, как президента, главной задачей

Ильхам Алиев: Решение карабахского конфликта было для меня, как президента, главной задачей "Решение карабахского конфликта было для меня, как президента, главной задачей. С первого дня моего избрания президентом до настоящего времени решение этого вопроса и развитие постконфликтного периода во благо Азербайджана являются для меня главной задаче
Диаспора
22 апреля 2022 г. 12:34
Ильхам Алиев: Решение карабахского конфликта было для меня, как президента, главной задачей
Ильхам Алиев

"Решение карабахского конфликта было для меня, как президента, главной задачей. С первого дня моего избрания президентом до настоящего времени решение этого вопроса и развитие постконфликтного периода во благо Азербайджана являются для меня главной задачей".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше.

Подчеркнув, что все силы мобилизованы на решение этой задачи, глава государства сказал: “Мы все - и граждане Азербайджана, живущие в Азербайджане, и азербайджанцы всего мира - били в одну точку, работали для достижения одной цели. Я говорил, что каждый из нас ежедневно своей работой, трудом, каждый на своем месте должен приближать этот священный день своим трудом. Не было важнее и выше задачи, чем освобождение наших земель от оккупации”.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "The settlement of the Karabakh conflict was my main task as President"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz hamımız - həm Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlar, həm də dünya azərbaycanlıları bir nöqtəyə vururduq"

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