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Хикмет Гаджиев призвал азербайджанцев и правоохранительные органы Канады к бдительности

Хикмет Гаджиев призвал азербайджанцев и правоохранительные органы Канады к бдительности Члены армянского лобби, напавшие на азербайджанцев в Лос-Анджелесе, Париже, Брюсселе, могут это сделать вновь сообща с армянскими террористическими организациями
Диаспора
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24 июля 2020 г. 14:10
Хикмет Гаджиев призвал азербайджанцев и правоохранительные органы Канады к бдительности

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев дал интервью канадскому телеканалу CTV News.

Как передает Report, Х.Гаджиев, заявивший, что после распада СССР Азербайджан страдает от агрессии Армении, довел до сведения, что 20% наших земель оккупированы Арменией, и на оккупированной территории проведена этническая чистка. По сей день подразделения вооруженных сил Армении устраивают провокации на линии фронта, из-за чего страдает и мирное население Азербайджана, примером чему может служить недавняя атака армян на Товузском направлении госграницы. 

Коснувшись деятельности Мецаморской АЭС, Х.Гаджиев отметил, что эта станция является единственной мире, на которой используются старые технологии, наподобие тех, что использовались на Чернобыльской АЭС.

"АЭС, использующая устаревшую технологию, представляет угрозу для региона, а вывозимые из Мецаморской АЭС радиоактивные вещества уже стали предметом контрабанды", - заявил Х.Гаджиев. 

Обращаясь к проживающим в Канаде азербайджанцам и правоохранительным органам Канады, Хикмет Гаджиев призвал их к бдительности, поскольку члены армянского лобби, напавшие на азербайджанцев в Лос-Анджелесе, Париже и Брюсселе, могут это сделать вновь сообща с армянскими террористическими организациями.

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Версия на английском языке President's Assistant addresses to Canadian law enforcement agencies
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Kanadanın hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etdi
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