Хикмет Джавадов: Арсен Аваков ставит интересы Армении и мирового армянства выше интересов Украины

Президент США Джозеф Байден использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи

"Президент США Джозеф Байден использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи. И это породило какие-то иллюзии и безосновательные надежды в Армении и в рядах мирового армянства. Трезвомыслящий человек не поймет причин их радости. Потому, что ровным счетом ничего для Армении, ее граждан, для проживающих в разных странах мира армян не изменится".

Как передает Report, об этом сказал председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук Хикмет Джавадов.

"Чтобы понять эту очевидную истину, достаточно указать на некоторые моменты. К примеру, ООН исходит из того, что факт «геноцида» должен быть установлен соответствующей судебной инстанцией. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя планы США официально признать вымышленный «геноцид армян» в Османской империи в начале XX века. Факт «геноцида» должен определять соответствующая судебная инстанция, если говорить о позиции ООН", - сказал он.

Далее председатель диаспоры вспоминает о том, что в 2015 году в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге состоялось заседание Большой палаты Суда, на котором был зачитан окончательный вердикт по апелляции правительства Швейцарии против решения ЕСПЧ от 17 декабря 2013 года по иску "Догу Перинчек против Швейцарии.

"Тогда Швейцария, против которой судился турецкий политик Догу Перинчек, начисто проиграла дело, однако армянская диаспора заставила официальный Берн подать апелляцию. Дело отца продолжил Мехмет Перинчек. Большая палата ЕСПЧ сегодня отвергла апелляцию Швейцарии и оставила прежнее решение неизменным. С тех пор фраза "геноцид армян" является не историческим фактом, а мнением. Соответственно, все заявления нынешнего и бывшего президентов США также являются не более, чем мнением.

Кроме того, важно напомнить, что официальная Анкара неоднократно призывала мировое сообщество, а также руководство Армении к созданию совместной комиссии историков для окончательного внесения ясности в этот вопрос. Турция многократно заявляла о своей готовности открыть имеющиеся у нее исторические архивы, предлагая армянской стороне, равно как и любой иной, поступить также. Но призыв турецкой стороны так и остался без ответа. А это говорит о том, что мы имеем дело не с поиском истины, а с элементарным политическим давлением на Турцию.

Кстати, Байден не первый президент США, который использовал словосочетание «геноцид армян», говоря о событиях 1915 года в Османской империи. Еще в 1981 году Рональд Рейган произнес ровно такую же фразу. И что? В том все и дело, что ничего. Утро, как и прежде приходит на смену ночи. А современная Турция лишь усиливает свои позиции. За эти 40 лет она превратилась в одно из самых влиятельных государств мира.

И многие республики бывшего СССР всячески стремятся к углублению и расширению сотрудничества с Турцией. В том числе и Украина. Военно-техническое, политическое, экономическое сотрудничество между Украиной и Турцией в последние годы вышло на качественно более высокий уровень. Турция не признает аннексию Крыма со стороны России, она продала Украине свои легендарные «Байрактары», которые блестяще проявили себя в ходе 44 дневной войны в Карабахе.

И вот, на этом благостном фоне, появляется заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что важно признать на государственном уровне так называемый «геноцид армян». В Украине все давно привыкли к тому, что господин Аваков делает политические заявления, явно и сильно выходящие за рамки полномочий главы МВД. При этом, криминогенная ситуация в стране остается крайне удручающей. Но вместо решения вопросов, напрямую входящих в круг обязанностей Арсена Борисовича, он делает откровенно неуместное заявление, совершенно очевидно представая не в роли украинского чиновника высшего уровня, а в качестве армянского политического деятеля или представителя армянской диаспоры Украины.

Он ставит интересы Армении и мирового армянства выше интересов страны, в которой живет, процветает и является министром МВД. Вынужден напомнить ему, что Армения поддержала аннексию Крыма, она входит в ОДКБ, ТС и ЕАЭС и вообще, говоря словами Бориса Грызлова, является «форпостом России на Кавказе». Да, той самой России, которая пошла войной на Украину. Которая виновна в смерти свыше 15.000 украинцев. Которая поддерживает донецких и луганских сепаратистов. Которая регулярно угрожает вторжением в Украину огромным войском. Аваков, по сути, предлагает вбить клин в отношения между Киевом и Анкарой. И этим, в нынешних условиях особенно, играет на руку России и Армении, а вовсе не Украине.

И еще один важный момент. Сейчас мало кто, включая Авакова, вспоминает о том, что же происходило в те годы в Османской империи. А тем временем там имело место откровенное предательство со стороны армянской общины государства, на территории которого они веками проживали, пользуясь всевозможными льготами. Они подняли бунт, требуя создания своего государства на турецких землях в тот самый момент, когда Османская империя вела войну.

Это был классический удар ножом в спину. Это был сепаратизм и терроризм. Да, именно терроризм. Ведь, в январе 1915 года армянами была вырезано 30% мусульманского населения Карса, большая часть Карсской провинции лежала в руинах. Вот и американский историк Джастин Маккарти утверждает, что целью резни мусульманского населения Османской империи, устроенной армянскими боевиками, которых поддерживала Россия, было увеличение числа армян, путём «очищения» от местных мусульман вилайетов с армянским населением, которые, по замыслу самих армян и поддерживающей из России, должны были войти в состав армянского государства. Скажу больше - армянские «добровольцы», а по сути, предатели открыто приняли сторону Российской империи. Но обо всем этом умалчивают и Байден, произнесший слово «геноцид», и Аваков, предлагающий признать Украине этот миф, эту провокацию, сотворенную при активном содействии России", - подчеркнул Хикмет Джавадов.