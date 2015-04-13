​Хамид Карзай прибудет в Азербайджан

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Бывший президент Афганистана, член Международного центра Низами Гянджеви Хамид Карзай в конце апреля прибудет в Азербайджан. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

Целью визита является участие в III Глобальном форуме открытых обществ, которое организуется Центром Низами Гянджеви при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой. Выступление Хамида Карзая запланировано в первый день форума, посвященного теме восстановления доверия в условиях нового мирового порядка.

Отметим, что Хамид Карзай стал первым президентом Афганистана после свержения режима талибов. Он руководил страной до 2014 года.

Напомним, что 28-30 апреля в Баку на III Глобальном форуме открытых обществ, организуемом Международным центром Низами Гянджеви при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, 40 стран мира будут представлять бывшие и нынешние президенты, премьер-министры и министры иностранных дел. В целом же, на форуме планируется участие свыше 350 представителей из 75 стран.