Гюнай Кязимзаде: Родина начинается с меня

"Где бы я ни была, в какой стране не жила, часть моей работы всегда связана с Азербайджаном"

Наша соотечественница Гюнай Кязимзаде, несмотря на молодость, хорошо известна не только у себя на родине, но и во многих странах, где занимаются исследованием многообразия систем, основанных на искусственном интеллекте. Она - неоднократный победитель организаций, занимающихся продвижением работ ученых. Статьи, посвященные ее исследованиям, публикуются во влиятельных научных журналах. Гюнай живет, учится и работает в Германии уже больше десяти лет, но связи с Азербайджаном не прерывает ни на сутки. Размышлениями о своих приоритетах в научных исследованиях, проектах, которые реализует, и своем месте в жизни Гюнай ханым поделилась с Report.

-Наши соотечественники проявили большую солидарность в позапрошлом году, проголосовав за вас в конкурсе на звание "Молодой ученый года в сфере искусственного интеллекта" в Германии. Что дала вам эта победа, какие возможности открыла?

-Благодаря победе в этом конкурсе я получила очень много новых возможностей. В первую очередь, благодаря участию в нем и достигнутому результату мне удалось познакомиться с главными экспертами занимающимися системами искусственного интеллекта (ИИ). Это ученые – академики, профессора известных в мире университетов, руководители компаний, работающих в этой сфере. Мы начали сотрудничество, и это, прямо скажу, дорогого стоит. А во вторую очередь, а, может даже и в первую, стало то, что у нас в Азербайджане значительно возрос интерес к ИИ. Ко мне стали обращаться как из различных государственных компаний и организаций, так и из других секторов экономики с вопросами о том, как это можно применить в практической деятельности. Я думаю, что это хорошее начало и для Азербайджана, и для меня самой, потому что за ИИ будущее.

-Спрашивать вас о том, вернетесь ли вы на родину после окончания докторантуры в Берлине, мне кажется, не имеет смысла: все ваши проекты так или иначе связаны с Азербайджаном. Расскажите о самых важных из них, на ваш взгляд?

- Последние 12 -13 лет я живу Германии - работаю в Центре изучения систем искусственного интеллекта при Институте Weizenbaum в Берлине, а также учусь в докторантуре Технического университета Берлина в области компьютерных наук. Но, как у нас говорят, одна моя рука всегда в Азербайджане. Я реализовывала в Баку социальные проекты для детей, для девушек. Могу сказать с полной откровенностью, где бы я ни была, в какой стране не жила, одна часть моей исследовательской и социальной работы всегда связана с Азербайджаном.

-Расскажите, пожалуйста, подробнее, хотя бы о некоторых проектах.

- Проект для девушек не имел возрастных ограничений. В нем участвовали женщины разных возрастов, но основную категорию составляли студентки. Они подбирались в ходе тестинга, с ними проводились интервью, и затем отбирались наиболее подготовленные, имеющие хорошую мотивацию. Занятия проводились в течение трех месяцев, а весь проект занял три года, с 2015 по 2018 год. Благодаря ему три тысячи девушек обучились практическим навыкам применения ИТ. Почему это важно?

Во-первых, необходимо позитивно влиять на развитие процесса цифровизации общества.

Во-вторых, сделать полученные результаты исследований доступными для граждан и политиков, принимающих решения. В- третьих, повысить интерес азербайджанских женщин к информационным технологиям. Поэтому и возник проект Tech Tech Xanım на платформе WoWoman, а также другой проект для детей и подростков, с помощью которого они узнали о других возможностях использования компьютеров и телефонов, помимо развлечений и игр.

В 2019 году я создала платформу TechCentrum для помощи молодежи в изучении, развитии и применения практических навыков в области искусственного интеллекта для того, чтобы азербайджанские студенты и молодые профессионалы в сфере ИИ могли обучаться практическим навыкам в машинном обучении. Учебу прошли около одной тысячи студентов и молодых профессионалов, из-за пандемии работа была временно приостановлена, поскольку онлайн это неэффективно. Сейчас я сотрудничаю с E-Gov Development Center (внутри ASAN ), задача которого улучшить предоставление государственных услуг в эпоху цифровизации, являюсь советником директора Центра развития электронного правительства (EGC) по искусственному интеллекту. Важно знать, как, в каких сферах можно применить ИИ в нашей стране, специалистов каких профессий необходимо готовить и т.п. Вот этим мы сейчас и занимаемся.

- Что вы заканчивали и где?

- Училась в Бакинском филиале МГУ на факультете прикладной математики. Завершив бакалавриат, в рамках Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом на 2007—2015 годы» и в качестве победителя Германской академической программы по обмену студентами (DAAD), поступила в магистратуру Боннского университета по компьютерным наукам.

-А почему не говорите об успехах? В 2018 году вы стали первой азербайджанкой, которая выиграла грант компании Google, учрежденный для женщин. Принимали участие в более ста научно-технических конференциях в Европе и Америке, опубликовала множеств научных статей об искусственном интеллекте. Лауреат президентской премии для молодежи 2020 года.

-Неудобно как-то , получается, что хвастаюсь.

-Скажите, Гюнай ханым, а чем вы интересуетесь, кроме работы? Хобби, увлечения?

- Я с детства играю в шахматы, к которым меня приобщил отец. С компьютером я , кстати, тоже познакомилась в 12 лет, занимаясь игрой в шахматы. Отдыхаю по-разному. Играю в шахматы, рисую, занимаюсь йогой. Ну, и как все девушки, люблю шопинг.

- В начале февраля был день молодежи, который всегда широко отмечается в нашей стране, что неудивительно, поскольку треть населения у нас относится к этой категории. В одном из своих постов в Facebook вы написали: "Даже если то, что мы сделали, капля в море, наш долг – доносить правдивый голос Азербайджана всему миру". В чем сегодня после победы нашей армии во второй карабахской войне вы видите свой долг?

-Уже первые месяцы после закончившейся войны показали, что в Армении, к сожалению, есть реваншистские силы. Поэтому нам рано успокаиваться и почивать на лаврах. Как говорится, надо держать порох сухим. Я говорю это не о войне, а о том, что нам всем, особенно диаспорским организациям, надо продолжать работу и, возможно, с удвоенной силой, поскольку враг не дремлет. Слово Азербайджана должно звучать везде – и с трибун международных организаций, и на встречах с гражданами стран, где мы проживаем, в печати и в социальных сетях.

2020 год был очень важен для каждого из нас. Это был год переосмысления, перестройки, переобучения и переучивания. Мы сделали для себя в этот период одно важное открытие. В ходе этой войны, поистине Отечественной, мы увидели, какие мы можем быть едиными ради большой цели. И это прекрасно. Поэтому надо продолжать быть такими же и в других делах, в решении других важных для страны проблем. Ушедший год подарил нам понимания важности того, что мы считали само собой разумеющимся в течение стольких лет. Это был год Победы с потерей 2 841 блестящего храброго героя, которые боролись за наше будущее. Для меня 2020 запомнится навсегда. И плохим, и хорошим . С радостью и болью. Как сама жизнь.

Элеонора Абаскулиева