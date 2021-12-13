Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине

Глава Винницкой областной государственной администрации (губернатор) Украины Сергей Борзов встретился с активистами азербайджанской диаспоры.

Глава Винницкой областной государственной администрации (губернатор) Украины Сергей Борзов встретился с активистами азербайджанской диаспоры.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, на встрече присутствовали депутат местной Рады (парламента), председатель азербайджанского общества "Атеш" Теймур Абушов и бизнесмен, общественный деятель Алиш Сафаров.

В ходе встречи азербайджанцы проинформировали главу региона о своей деятельности и заявили, что готовы внести вклад в общественно-политическую жизнь региона и проводимые реформы.

Сергей Борзов выразил удовлетворение активностью азербайджанцев в регионе как в экономической, так и в общественно-политической жизни.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно экономических проектов, общественно-политических процессов. Т. Абушов также передал губернатору приветствия главы Ассамблеи народов Украины, председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшана Тагиева.