Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В грузинском городе Болниси в рамках кампании "Справедливость Ходжалы" почтили память жертв Ходжалинской трагедии. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

В мероприятии, организованном Центром азербайджанской культуры в городе Болниси при поддержке отдела молодежи Центра азербайджанской культуры в городе Марнеули, приняли участие представители азербайджанской и грузинской молодежи и интеллигенции обеих стран.

В начале мероприятия память шехидов была почтена минутой молчания, затем была дана информация о международной кампании "Справедливость Ходжалы", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Было отмечено, что именно благодаря этой кампании правда о событиях в Ходжалы и Карабахе доводится до мировой общественности. В рамках кампании уже несколько лет и в Грузии проводятся систематические пропагандистские работы.

Участвующая в мероприятии грузинская молодежь присоединилась к акции по сбору подписей "Справедливость Ходжалы".

Отметим, что в течение объявленного в рамках кампании "Справедливость Ходжалы" месяца Ходжалы в 9 регионах Грузии проводятся различные мероприятия.