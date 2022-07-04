Группа сотрудников Госкомитета по работе с диаспорой награждена орденами и медалями

Группа сотрудников Госкомитета по работе с диаспорой награждена орденами и медалями

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой.

https://static.report.az/photo/64f9b88d-1104-3e8f-b337-efbfda9cc539.jpg https://static.report.az/photo/64f9b88d-1104-3e8f-b337-efbfda9cc539.jpg

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой. Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в реализации государственной политики в сфере работы с азербайджанской диаспорой награждены следующие лица: Орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени Мурадов Фуад Рауф оглу Медалью "Терегги" Агаев Зия Зяваир оглу Алиев Эльшад Нугай оглу Гусейнов Адиль Гусейнага оглу Халилова Эсмира Исмет гызы Гараханова Туркан Назим гызы Мамедов Вюсал Адиль оглу Реджебли Дашгын Аллахверди оглу Сеидбеков Вагиф Гасан оглу. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook