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Группа проживающих в Украине азербайджанских ученых награждена

Группа проживающих в Украине азербайджанских ученых награждена

Группа проживающих в Украине азербайджанских ученых награждена.

Как сообщает Report, по случаю 100-летия создания Национальной академии наук Украины (НАНУ) доктор философии по политическим наукам Талят Алиев, доктор юридических наук Ариф Гулиев, доктор исторических наук Фархад Туранлы и доктор юридических наук Хикмет Джавадов удостоены медали "Уважение и честь народа украинским ученым". 

Отметим, что Х.Джавадов также является сопредседателем Рады азербайджанцев Украины. 

Напомним, что НАНУ была учреждена 27 ноября 1918 года. Ее первым президентом и соучредителем был известный ученый Владимир Вернадский. В нынешнюю структуру НАНУ входят 144 института.

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