Группа проживающих в Лос-Анджелесе азербайджанцев и турков провела акцию - ВИДЕО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Группа проживающих в Лос-Анджелесе (США) азербайджанцев и турков провела акцию протеста в связи с проведением 100-летия вымышленного "геноцида армян". Об этом сообщил Report обучающийся в Америке азербайджанский студент, один из активистов акции Эльшан Гюльмамедов.

По его словам, акция организована Turkish American Community.

По словам Э.Гюльмамедова, в акции приняли участие учителя, студенты, общественные активисты Лос-Анджелеса. Проживающие в Лос-Анджелесе армяне, заранее узнавшие об акции, собрались у места ее проведения: "Армян было больше. Они забросали нас яйцами и другими предметами. После столкновения полиция разогнала участников акции".

В ходе акции один из армян, грубо нарушивший общественный порядок, был задержан полицией.