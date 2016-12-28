Группа лиц удостоена почетного звания и орденов по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира - СПИСОК

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе лиц почетного звания "Заслуженный деятель науки" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и за достижения в области науки и образования звание "Заслуженный деятель науки" присвоено следующим лицам:

Гурбанову Фазилю Самед оглу

Омарову Мураду Энвер оглу.

Другим распоряжением главы государства, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и за заслуги в развитии экономики, науки, образования и культуры в Азербайджане и за его пределами награждены следующие лица:

орденом "Шохрат"

Абдолбари Гоозал

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Гасымов Сахил Мамедъяр оглу

Рагимов Алзаман Сабир оглу

медалью "Терегги"

Агакишиев Исмаил Аловсат оглу

Гюндогду Маиса Фаиг гызы

Гусейнов Афил Гурбан оглу

Исаев Чингиз Микаил оглу

Керимов Гасым Ханбала оглу

Киани Лейла Джавид гызы

Ганиев Этибар Абдул оглу

Гулиев Рафаил Расул оглу

Гурбанов Эльхан Шубай оглу

Мамедов Эльбрус Фарман оглу

Мирзоев Эмиль Давуд оглу.