Группа иностранных журналистов посетила Комитет по диаспоре, обсуждены связи с международными СМИ

14:52

Группа иностранных журналистов посетила Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и провела встречу с заместителем председателя Эльшадом Алиевым.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Среди гостей были сотрудница американского бюро информационного агентства Report Вюсаля Аббасова, корреспондент итальянского информационного агентства Italpress в Соединенных Штатах Америки Стефано Ваккара, а также президент компании Jordan Report Media and Entertainment, журналист иорданского происхождения Джордан Дакамсех.

В ходе встречи заместитель председателя проинформировал гостей о концепции создания единой сети азербайджанской диаспоры. Он отметил, что в настоящее время установлены обширные связи с соотечественниками, проживающими в 70 странах мира. Для централизованной деятельности диаспоры созданы Координационные советы, а в 20 странах мира открыты 30 Азербайджанских домов в 20 странах.

Иностранные журналисты подчеркнули, что данная поездка значительно способствовала повышению уровня их осведомленности об Азербайджане и регионе в целом. Делясь своими впечатлениями, они отметили, что азербайджанское государство прилагает значительные усилия к развитию диаспоры. По их словам, подобный подход встречается крайне редко и вызвал у них искреннее удивление. Журналисты также обратили внимание на укрепление дружественных связей между странами, которые они представляют, и Азербайджаном, заверив, что и впредь будут содействовать распространению объективной информации о стране.

Во время встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Обсуждались взаимодействие Государственного комитета и азербайджанской диаспоры с зарубежными средствами массовой информации, роль диаспоры в информационном пространстве в условиях военного и постконфликтного периода, а также деятельность международных медиа в контексте объективного освещения событий. В завершение встречи заместитель председателя ответил на вопросы иностранных журналистов.