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Группа живущих за рубежом азербайджанских ученых прибудет в Баку

Группа живущих за рубежом азербайджанских ученых прибудет в Баку Проживающие за рубежом азербайджанские ученые примут участие в 74-ом Международном конгрессе астронавтики, который пройдет 2-6 октября в Баку.
Диаспора
28 сентября 2023 г. 15:18
Группа живущих за рубежом азербайджанских ученых прибудет в Баку

Проживающие за рубежом азербайджанские ученые примут участие в 74-ом Международном конгрессе астронавтики, который пройдет 2-6 октября в Баку.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что среди них профессор Университета Центральной Флориды, руководитель группы по водородной энергетике Назим Мурадов, профессор Стамбульского коммерческого университета, известный ученый в области механики и аэрокосмической инженерии Абдулла Софиев, профессор факультета аэронавтики и космонавтики Стамбульского технического университета Чингиз Гаджиев, менеджер компании “Capella Space”, глава азербайджанской общины Флориды Эсмира Байрамова.

Напомним, что Азербайджан получил право принять Международный конгресс астронавтики в 2023 году.

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Версия на английском языке ФотоGroup of Azerbaijani scientists living abroad to arrive in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоXaricdə yaşayan bir qrup azərbaycanlı alim Bakıya gəlir

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