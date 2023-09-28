Группа живущих за рубежом азербайджанских ученых прибудет в Баку

Проживающие за рубежом азербайджанские ученые примут участие в 74-ом Международном конгрессе астронавтики, который пройдет 2-6 октября в Баку.

Проживающие за рубежом азербайджанские ученые примут участие в 74-ом Международном конгрессе астронавтики, который пройдет 2-6 октября в Баку.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что среди них профессор Университета Центральной Флориды, руководитель группы по водородной энергетике Назим Мурадов, профессор Стамбульского коммерческого университета, известный ученый в области механики и аэрокосмической инженерии Абдулла Софиев, профессор факультета аэронавтики и космонавтики Стамбульского технического университета Чингиз Гаджиев, менеджер компании “Capella Space”, глава азербайджанской общины Флориды Эсмира Байрамова.

Напомним, что Азербайджан получил право принять Международный конгресс астронавтики в 2023 году.