Гражданин Турции-азербайджанец стал кандидатом в депутаты от НРП

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Гражданин Турции южно-азербайджанского происхождения Джемаль Мехметханоглу выдвинул кандидатуру в депутаты от оппозиционной Народно-республиканской партии.

Он сказал Report, что желает набрать голоса более 3 млн проживающих в Турции азербайджанцев и стать депутатом.

Дж.Мехметханоглу подчеркнул, что азербайджанцы - истинные граждане Турции:

"У меня есть связь с диаспорскими организациями азербайджанцев, число которых превышает 50 млн по всему миру. Связь нашей партии с азербайджанцами слаба. Я хочу стать депутатом, чтобы укрепить связь между НРП и азербайджанцами, большинство из которых мыслит современно, светско, демократично.

В последние 10 лет жизни я поддерживал борьбу азербайджанцев за мир, свободу и демократию. Я работал, чтобы об этой борьбе узнали в Турции и в мире. Думаю, если я стану депутатом, успешно продолжу работу в данной сфере".

Отметим, что 24 июня в Турции состоятся внеочередные президентские и парламентские выборы.