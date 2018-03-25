Граждане Азербайджана могут увеличить население Приморья

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Департамент труда и социального развития провел видеопрезентацию Приморского края для жителей Азербайджана. Именно тех граждан, кто интересуются возможностью жить и работать на Дальнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщила представитель департамента труда и соцразвития Елена Грушунова.

«Около 500 человек, подавших заявление на участие в программе, имели гражданство Республики Азербайджан», – уточнила она.

За десятилетие, как существует программа переселения, в Приморье прибыло 13,8 тысяч бывших соотечественников. Среди переселенцев – жители Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и других бывших республик СССР.

Программа предусматривает мероприятия по жилищному обустройству, профессиональному обучению, получению полисов добровольного медицинского страхования, нострификации дипломов. Грушунова напомнила, что если имеющий статус переселенца является студентом, преподавателем учреждения

профобразования или научным работником, то он вправе проживать во Владивостоке.

– За два месяца этого года к нам в край прибыло около 200 переселенцев. Мы готовы индивидуально работать с каждой семьей, которая решится на переезд в Приморский край, – подвела итог видеосеанса Елена Грушунова.