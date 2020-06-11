Госминистр: В Грузии подрастают способные молодые азербайджанцы

"Сегодня в Грузии подрастает принадлежащее различным этническим группам молодое поколение с высоким уровнем знаний по сравнению с ситуацией 5-ю годами ранее".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказала госминистр страны по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, среди азербайджанских и армянских соотечественников много высокопрофессиональных лиц, знающих родной и грузинский языки: "Очень успешной была программа "1+4", и программа практики в госучреждениях, предусмотренная для молодежи, представителей национальных меньшинств. Сейчас участниками этих программ являются 300 активных молодых азербайджанцев и армян. Они очень активны и амбициозны в участии в различных сферах жизни. Дебаты между молодежью уже ведутся на государственном языке, что является большим достижением. Наши человеческие ресурсы будут подготовлены на последующие годы в связи с интеграцией и составят основу новой госстратегии".

К.Цихелашвили сегодня подала в отставку с занимаемой с 2016 года должности. Она будет назначена послом Грузии в Австрии. Пока не известно, кто станет новым госминистром по делам примирения и гражданского равноправия.