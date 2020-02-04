Госкомитет по работе с диаспорой вновь соберет азербайджанскую молодежь

Госкомитет по работе с диаспорой готовится к очередному крупномасштабному проекту - летнему лагерю для молодежи.

Как сообщает Report, в Госкомитете уже началась регистрация молодежи, желающей принять участие в III Летнем лагере азербайджанской диаспорской молодежи "Волонтеры-2020".

Летний лагерь состоится 12-19 июля в городе Гусар. Лагерь будет организован в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева об объявлении 2020 года в Азербайджане "Годом добровольцев". Государственный комитет уже успешно провел два летних лагеря диаспорской молодежи, собрав воедино молодых людей - азербайджанцев, проживающих в различных уголках мира, и представителей народов, питающих дружеские чувства к нашей стране. Участники в том числе получили возможность поближе познакомиться с Азербайджаном и сгруппироваться в рамках единой платформы.

Как и в предшествующие годы, участниками летнего лагеря смогут стать молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, имеющие навыки общения на азербайджанском языке. Участие в III Летнем лагере диаспорской молодежи, как и ранее, будет бесплатным.

Желающие принять участие в летнем лагере "Волонтеры-2020" могут ознакомиться с формой заявления и условиями пройдя по ссылке.