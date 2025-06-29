Госкомитет: Публикация фейкового Telegram-канала является провокацией против Азербайджана и наших соотечественников в РФ

В фейковом телеграм-канале под названием "Азербайджанская диаспора" была опубликована статья с заголовком "Азербайджанская община обвинила Баку в подрыве отношений с Москвой".
Как сообщили
"Распространение этой информации фейковым телеграм-каналом является провокацией, направленной против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России.
Недопустимо ссылаться на эту провокационную статью, не отражающую действительности, и представлять ее общественности как позицию диаспоры. Просим представителей СМИ быть внимательными в такой чувствительный момент", - сообщили в комитете.