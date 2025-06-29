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Госкомитет: Публикация фейкового Telegram-канала является провокацией против Азербайджана и наших соотечественников в РФ

Госкомитет: Публикация фейкового Telegram-канала является провокацией против Азербайджана и наших соотечественников в РФ В фейковом телеграм-канале под названием "Азербайджанская диаспора" была опубликована статья с заголовком "Азербайджанская община обвинила Баку в подрыве отношений с Москвой".
Диаспора
29 июня 2025 г. 22:47
Госкомитет: Публикация фейкового Telegram-канала является провокацией против Азербайджана и наших соотечественников в РФ

В фейковом телеграм-канале под названием "Азербайджанская диаспора" была опубликована статья с заголовком "Азербайджанская община обвинила Баку в подрыве отношений с Москвой".

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, публикация является провокационным заявлением на фоне последних событий, касающихся членов азербайджанской диаспоры в России, и это заявление не имеет никакого отношения к азербайджанской диаспоре в России.

"Распространение этой информации фейковым телеграм-каналом является провокацией, направленной против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России.

Недопустимо ссылаться на эту провокационную статью, не отражающую действительности, и представлять ее общественности как позицию диаспоры. Просим представителей СМИ быть внимательными в такой чувствительный момент", - сообщили в комитете.

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Версия на азербайджанском языке Komitə: Saxta teleqram kanalının məlumatı ölkəmizə və Rusiyadadakı soydaşlarımıza qarşı təxribatdır

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