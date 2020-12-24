Госкомитет по работе с диаспорой выразил соболезнование в связи со смертью Фазиля Гурбанова

Ф.Гурбанов скончался от коронавируса

Руководство и коллектив Государственного комитета по работе с диаспорой выразили соболезнования в связи со смертью председателя Конфедерации азербайджанских диаспорских организаций России, академика Фазиля Гурбанова.

Как сообщили Report в Госкомитете, Ф.Гурбанов скончался от коронавируса.

Фазиль Самед оглы Гурбанов родился 18 февраля 1944 года в Баку. В 1973 году окончил Лечебно-профилактический факультет Азербайджанского медицинского института им.Нариманова (ныне Азербайджанский медицинский университет).

В 1980 году поступил в аспирантуру по хирургии при Всесоюзном научном центре хирургии АМН СССР (ныне Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского РАМН, Москва), где в 1983 году успешно защитил кандидатскую, а в 1987 году - докторскую диссертации. В 1989 году начал работать в Азербайджанском Научно-исследовательском институте гастроэнтерологии руководителем отделения хирургии пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки и стал профессором кафедры хирургии Азербайджанского медицинского института.

В 1999 году профессор Ф.Гурбанов был приглашён в Москву на должность заведующего хирургическим отделением Центральной клинической больницы №2 им. Н. А. Семашко МПС РФ (ныне ОАО РЖД) и одновременно был избран профессором кафедры госпитальной хирургии Российского университета дружбы народов. С 2006 по 2013 гг. работал на клинической базе кафедры госпитальной хирургии — городской клинической больнице №17 УЗ ЮЗАО Москвы. Выдающийся академик является автором более 230 научных работ, в том числе 3 монографий, 18 научных изобретений и рационализаторских предложений, под его руководством подготовлено 7 докторов наук и 14 докторов философии. В 2016 году Ф.Гурбанов был избран председателем Общероссийского Азербайджанского Конгресса.