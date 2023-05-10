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Госкомитет по работе с диаспорой подготовил фильм по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева

Госкомитет по работе с диаспорой подготовил фильм по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева На интернет-телевидении Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджана Diaspor TV представлен документальный фильм по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Диаспора
10 мая 2023 г. 22:21
Госкомитет по работе с диаспорой подготовил фильм по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева
Гейдар Алиев

На интернет-телевидении Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджана Diaspor TV представлен документальный фильм по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в фильм вошли кадры со встреч Гейдара Алиева с представителями диаспоры в разные годы, его рекомендации, ряд моментов из исторического выступления президента Ильхама Алиева на прошедшем в Шуше V Съезде азербайджанцев мира – Съезде Победы, интересные воспоминания проживающих за рубежом азербайджанцев, которые в разные годы встречались с великим лидером.

Фильм, всесторонне отражающий диаспорскую политику общенационального лидера, в рамках “Года Гейдара Алиева” планируется широко распространить среди азербайджанских общин за рубежом, представить в Домах Азербайджана, азербайджанских школах, а также показывать на мероприятиях, организованных диаспорой в различных странах мира.

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Версия на азербайджанском языке Видео“100 il”in diaspor siyasəti “Heydər Əliyev” sənədli filmində

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