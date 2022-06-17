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Госкомитет по работе с диаспорой осудил нападение армян на Азербайджанский культурный центр в Париже

Госкомитет по работе с диаспорой осудил нападение армян на Азербайджанский культурный центр в Париже 16 июня в Культурном центре посольства Азербайджана в Париже состоялась презентация документального фильма "Дорога, ведущая в Карабах" ("Qarabağa gedən yol"), подготовленного телеканалом ERE из Карабаха и города Шуша.
Диаспора
17 июня 2022 г. 18:21
Госкомитет по работе с диаспорой осудил нападение армян на Азербайджанский культурный центр в Париже

16 июня в Культурном центре посольства Азербайджана в Париже состоялась презентация документального фильма "Дорога, ведущая в Карабах" ("Qarabağa gedən yol"), подготовленного телеканалом ERE из Карабаха и города Шуша.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

"В фильме рассказывается о военной агрессии Армении, с которой Азербайджан столкнулся 30 лет назад после восстановления независимости, о Первой и Второй карабахских войнах. В фильме продемонстрированы разрушенные азербайджанские территории, города, села и вся инфраструктура, а также отражены строительные работы, проводимые в Шуше и других освобожденных районах Азербайджана после победы Азербайджанской армии.

В ходе презентации фильма молодежь из провокационной армянской организации FRA Nor Seround напала на центр. В результате пострадала участница мероприятия, долгие годы проживающая во Франции азербайджанка Айтен Мурадова.

Это событие вызвало сильную обеспокоенность азербайджанцев, проживающих во Франции и других странах мира, и азербайджанских диаспорских организаций. То, что этот неприятный инцидент произошел во Франции - стране с демократическими принципами и высшими ценностями, вызывает двойное сожаление. Потому что такие инциденты ставят под сомнение фундаментальные права азербайджанцев на комфортное и безопасное проживание в этой стране.

Выражаем сожаление по поводу подобного инцидента в центре Парижа, надеемся, что действиям армян будет дана оценка в соответствии с французским законодательством и международным правом", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Diaspor Komitəsi ermənilərin Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə hücumunu qınayıb

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