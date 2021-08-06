Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам

Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам.

Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Указом президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года срок временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации продлен до 30 сентября. В связи с этим рекомендуем нашим соотечественникам в целях регулирования правового статуса в самые короткие сроки обратиться по месту фактического проживания в отдел по вопросам миграции территориального органа Министерства внутренних дел РФ, пройти миграционную регистрацию или получить соответствующий трудовой патент, вовремя продлить документы с истекшим сроком действия.

Для этого необходимо подать обоснованное заявление о продлении срока временного пребывания в РФ и документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту (при ее наличии).

В случае утери или порчи миграционной карты для получения ее дубликата необходимо обратиться в отдел по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического проживания".

Отметим, что по данным МВД России, в настоящее время на территории Российской Федерации проживает около 100 тысяч граждан Азербайджанской Республики с неуточненным правовым статусом.