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Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам

Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам.
Диаспора
6 августа 2021 г. 20:27
Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам

Госкомитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Указом президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года срок временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации продлен до 30 сентября. В связи с этим рекомендуем нашим соотечественникам в целях регулирования правового статуса в самые короткие сроки обратиться по месту фактического проживания в отдел по вопросам миграции территориального органа Министерства внутренних дел РФ, пройти миграционную регистрацию или получить соответствующий трудовой патент, вовремя продлить документы с истекшим сроком действия.

Для этого необходимо подать обоснованное заявление о продлении срока временного пребывания в РФ и документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту (при ее наличии).

В случае утери или порчи миграционной карты для получения ее дубликата необходимо обратиться в отдел по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического проживания".

Отметим, что по данным МВД России, в настоящее время на территории Российской Федерации проживает около 100 тысяч граждан Азербайджанской Республики с неуточненным правовым статусом.

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Версия на английском языке Diaspora Committee addresses Azerbaijanis living in Russia
Версия на азербайджанском языке Diaspor Komitəsi Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara müraciət edib

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