Госкомитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам мира

Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам мира.

Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам мира.

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится, что Сенат Франции 15 ноября принял резолюцию, предусматривающую санкции против Азербайджана, а 28 ноября документ будет вынесен на обсуждение в Национальной ассамблее.

В обращении говорится, что Франция в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в течение 30 лет подходила к азербайджанским реалиям на основе двойных стандартов и отличалась антиазербайджанскими решениями и заявлениями: "Последняя резолюция, принятая в Сенате Франции и вынесенная на обсуждение в Национальной ассамблее, также является результатом подобного отношения. С первого дня появления на повестке указанного проекта резолюции азербайджанцы мира мобилизовали свои силы в знак протеста против его принятия. В связи с этим были распространены заявления, опубликованы статьи, проведены кампании в социальных сетях, в частности, на официальные электронные адреса всех сенаторов были направлены 418 обращений, Твиттер-аккаунты 348 сенаторов были отмечены единым хэштегом с призывом не поддерживать страну-агрессора и быть объективными по отношению к Азербайджану. В соцсетях Facebook, Twitter и Instagram были сделаны тысячи репостов. В этих публикациях звучат требования к Франции и французам не молчать об азербайджанских реалиях - Ходжалинском геноциде, загрязнении Охчучая, массовом загрязнении азербайджанских территорий минами, провокаций Армении на государственной границе с Азербайджаном. В день обсуждения проекта резолюции члены диаспоры провели разрешенный пикет перед зданием Сената Франции".

С учетом того, что 28 ноября в Национальной ассамблее Франции будет обсуждаться резолюция против Азербайджана, Госкомитет призвал азербайджанцев мира мобилизоваться, объединить свои силы, чтобы донести правый голос и справедливую позицию Азербайджана до членов Ассамблеи.